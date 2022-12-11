«Этот парень умеет делать шоу». Роналдо назвал возможного сменщика Тите в сборной Бразилии

Экс-форвард «Реала» и «Интера» Роналдо назвал имя потенциального главного тренера сборной Бразилии.

«Думаю, что все будут удивлены. Из длинного списка претендентов за замену Тите федерация футбола Бразилии рассмотрит Фернандо Диниза.

Он подошел бы для сборной Бразилии. Этот парень умеет делать шоу. Многие могут усомниться в нeм, потому что он не выигрывал трофеи, но я думаю, что он хороший тренер», – сказал Роналдо.

Тите покинул сборную Бразилии после поражения от Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2022.

Тренер работал с командой 6 лет – дольше любого предшественника.

Динизу 48 лет. Он тренировал только на родине.

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