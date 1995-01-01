Тите: «Мы попробуем нейтрализовать Месси, но его невозможно остановить»

Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал о том, как будет действовать его команда против форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Аргентина – это не только набор звезд сильных индивидуальным мастерством. Они заметно выросли как команда. А коллектив всегда усиливает индивидуальные качества.

Как будем останавливать Месси? Мы попробуем нейтрализовать Лео, но его невозможно остановить. Мы лишь постараемся уменьшить его влияние на результат», – заявил специалист.