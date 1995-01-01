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    Тите: «Мы попробуем нейтрализовать Месси, но его невозможно остановить»

    Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал о том, как будет действовать его команда против форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.

    «Аргентина – это не только набор звезд сильных индивидуальным мастерством. Они заметно выросли как команда. А коллектив всегда усиливает индивидуальные качества.

    Как будем останавливать Месси? Мы попробуем нейтрализовать Лео, но его невозможно остановить. Мы лишь постараемся уменьшить его влияние на результат», – заявил специалист.

    • Матч Бразилия – Аргентина состоится 3 июля в 3:30 по московскому времени.
    • Игра определит первого финалиста Кубка Америки-2019.

    Источник: Goal.com

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