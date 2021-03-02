Тренер сборной Бразилии: «Неймар – первый, Левандовски – второй, Де Брюйне – третий»

Главный тренер сборной Бразилии Тите назвал тройку лучших игроков мира на данный момент.

«Я бы сказал, что это те трое, за которых я голосовал (премия FIFA The Best – прим. «Бомбардира»). Неймар – первый, Левандовски – второй, Де Брюйне – третий.

До травмы Неймар был в фантастической форме – даже по его собственным меркам. Левандовски – невероятный нападающий. Де Брюйне способен делать то, что не умеют другие – много импровизировать, быть решительным. Я люблю наблюдать за его игрой», – сказал Тите.