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    Тренер сборной Бразилии: «Неймар – первый, Левандовски – второй, Де Брюйне – третий»

    Главный тренер сборной Бразилии Тите назвал тройку лучших игроков мира на данный момент.

    «Я бы сказал, что это те трое, за которых я голосовал (премия FIFA The Best – прим. «Бомбардира»). Неймар – первый, Левандовски – второй, Де Брюйне – третий.

    До травмы Неймар был в фантастической форме – даже по его собственным меркам. Левандовски – невероятный нападающий. Де Брюйне способен делать то, что не умеют другие – много импровизировать, быть решительным. Я люблю наблюдать за его игрой», – сказал Тите.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт ФИФА

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    02.03.2021 23:58
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4492

      Cleaner 6 часов назад

      Неймару до Левандовски как до Китая.

      1
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      Рейтинг: +5862

      серега кашин 9 часов назад

      неймар сейчас даже не третий

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      Рейтинг: +8435

      Hektor 84 17 часов назад

      Что они своего Неймара облизывают? Чего он добился и что выиграл? Распиаренное высокомерное ленивое бревно!

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      Рейтинг: +1716

      ItalianFootball > Hektor 84 10 часов назад

      Солидарность соотечественника. Аргентинский тренер поставил бы на первое место Месси, португальский - Криша и т д Такие типа-топы надо смотреть так - игнорируешь первое место и дальше уже оцениваешь.

      2
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      Рейтинг: +4492

      Cleaner > ItalianFootball 6 часов назад

      Черчесов бы назвал первым Дзюбу!!!

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