Тите в 2018 году отказал «Реалу», «ПСЖ» и «Спортингу»

Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал, какие предложения он отклонил в преддверии ЧМ-2018.

«Реал» и «Спортинг» предлагали мне работу. Еще со мной хотел поговорить «ПСЖ», но я отказался. Я не люблю отвлекаться на что-то ещe. Хочу быть сосредоточенным на своей работе.

Я намерен выиграть чемпионат мира, а после него буду решать, что делать дальше», – сказал Тите.