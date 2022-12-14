Тите получил пять предложений от клубов и сборных

Бывший главный тренер сборной Бразилии Тите пользуется высоким спросом.

61-летний специалист уже получил пять предложений: три – от сборных, два – от европейских клубов.

Он может вернуться к работе в январе, хотя не исключен и вариант с паузой в карьере.

Бразилия вылетела с ЧМ-2022 от Хорватии на стадии 1/4 финала.

Тите возглавлял сборную 6 лет – дольше любого предшественника.

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