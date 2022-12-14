Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Тите получил пять предложений от клубов и сборных

    Бывший главный тренер сборной Бразилии Тите пользуется высоким спросом.

    61-летний специалист уже получил пять предложений: три – от сборных, два – от европейских клубов.

    Он может вернуться к работе в январе, хотя не исключен и вариант с паузой в карьере.

    • Бразилия вылетела с ЧМ-2022 от Хорватии на стадии 1/4 финала.
    • Тите возглавлял сборную 6 лет – дольше любого предшественника.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Неймар обратился к Тите, который покинул сборную Бразилии после шести лет работы 1
    «Этот парень умеет делать шоу». Роналдо назвал возможного сменщика Тите в сборной Бразилии
    Неймар выступил в защиту Тите. Тренер покинул сборную Бразилии
    Источник: O Dia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 05:51
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11