Тите получил пять предложений от клубов и сборных

Бывший главный тренер сборной Бразилии Тите пользуется высоким спросом.
61-летний специалист уже получил пять предложений: три – от сборных, два – от европейских клубов.
Он может вернуться к работе в январе, хотя не исключен и вариант с паузой в карьере.
- Бразилия вылетела с ЧМ-2022 от Хорватии на стадии 1/4 финала.
- Тите возглавлял сборную 6 лет – дольше любого предшественника.
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Источник: O Dia