Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Неймар обратился к Тите, который покинул сборную Бразилии после шести лет работы

    Нападающий сборной Бразилии Неймар посвятил сообщение Тите, который покинул пост главного тренера команды после вылета с ЧМ-2022.

    «Вы заслуживали титул чемпиона мира, мы все заслуживали его за все, что сделали, и за все, от чего отказались, чтобы попытаться достичь нашей мечты. Но бог этого не хотел, и мы стерпим. Бог дал нам все!

    Спасибо, учитель Тите, за все. Есть фраза, которую я никогда не забуду — «умственно сильный». Нам придется быть очень сильными в этот момент. Крепко обнимаю, спасибо», — написал Неймар в соцсетях.

    • Тите покинул сборную Бразилии после поражения от Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2022.
    • Тренер работал с командой 6 лет – дольше любого предшественника.
    • Динизу 48 лет. Он тренировал только на родине.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    «Этот парень умеет делать шоу». Роналдо назвал возможного сменщика Тите в сборной Бразилии
    Неймар выступил в защиту Тите. Тренер покинул сборную Бразилии
    Тите покинул сборную Бразилии после вылета с ЧМ-2022. Он работал с командой 6 лет 2
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:58
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11