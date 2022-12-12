Неймар обратился к Тите, который покинул сборную Бразилии после шести лет работы

Нападающий сборной Бразилии Неймар посвятил сообщение Тите, который покинул пост главного тренера команды после вылета с ЧМ-2022.

«Вы заслуживали титул чемпиона мира, мы все заслуживали его за все, что сделали, и за все, от чего отказались, чтобы попытаться достичь нашей мечты. Но бог этого не хотел, и мы стерпим. Бог дал нам все!

Спасибо, учитель Тите, за все. Есть фраза, которую я никогда не забуду — «умственно сильный». Нам придется быть очень сильными в этот момент. Крепко обнимаю, спасибо», — написал Неймар в соцсетях.

Тите покинул сборную Бразилии после поражения от Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2022.

Тренер работал с командой 6 лет – дольше любого предшественника.

Динизу 48 лет. Он тренировал только на родине.

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