Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
2 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
3 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?

Тренер сборной Бразилии Тите может сменить Артету в «Арсенале»

«Арсенал» заинтересован в сотрудничестве с главным тренером сборной Бразилии Тите.

60-летний специалист может возглавить лондонскую команду перед стартом сезона-2023/24.

За назначение бразильца выступает технический директор «Арсенала» Эду Гаспар, который работал с тренером в «Коринтиансе».

  • Тите уйдет из сборной после ЧМ-2022.
  • «Арсенал» сейчас тренирует Микель Артета.
  • Команда идет на 4-м месте в АПЛ.

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery

Новости по теме
Тите объявил об уходе из сборной Бразилии после ЧМ-2022
Паредес, Ди Мария, Месси – в основе Аргентины на финал против Бразилии; Тите выпустил Тиаго Силву, Фреда, Неймара 1
Тите могут уволить из сборной Бразилии за отказ выступать на домашнем Кубке Америки 6
Источник: Globo Esporte

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:31
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +1496

    Psih86 1 час назад

    Потолок Арсенала это четвёртое место на данный момент, надеюсь фаны их понимают что я говорю. Они на своём месте и играют сейчас очень хорошо и менять никого нет смысла, если конечно не хочешь разрушить всё.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +6838

    vladik12 3 часа назад

    Что-то совсем не верится. Вряд ли топ-клуб вдруг поверит в коуча, давно не работавшего на клубном уровне.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1956

    ItalianFootball 3 часа назад

    Арсенал худо-бедно играть начал, и тут менять на тренера, который корни пустил на другой стороне планеты ???

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11