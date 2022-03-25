Тренер сборной Бразилии Тите может сменить Артету в «Арсенале»

Потолок Арсенала это четвёртое место на данный момент, надеюсь фаны их понимают что я говорю. Они на своём месте и играют сейчас очень хорошо и менять никого нет смысла, если конечно не хочешь разрушить всё.
«Арсенал» заинтересован в сотрудничестве с главным тренером сборной Бразилии Тите.
60-летний специалист может возглавить лондонскую команду перед стартом сезона-2023/24.
За назначение бразильца выступает технический директор «Арсенала» Эду Гаспар, который работал с тренером в «Коринтиансе».
- Тите уйдет из сборной после ЧМ-2022.
- «Арсенал» сейчас тренирует Микель Артета.
- Команда идет на 4-м месте в АПЛ.
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