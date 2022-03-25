Тренер сборной Бразилии Тите может сменить Артету в «Арсенале»

«Арсенал» заинтересован в сотрудничестве с главным тренером сборной Бразилии Тите.

60-летний специалист может возглавить лондонскую команду перед стартом сезона-2023/24.

За назначение бразильца выступает технический директор «Арсенала» Эду Гаспар, который работал с тренером в «Коринтиансе».

Тите уйдет из сборной после ЧМ-2022.

«Арсенал» сейчас тренирует Микель Артета.

Команда идет на 4-м месте в АПЛ.

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery