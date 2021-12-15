Тите объявил об уходе из сборной Бразилии после ЧМ-2022

Тите покинет пост главного тренера сборной Бразилии в конце текущего года.

60-летний специалист планирует уйти с должности после чемпионата мира в Катаре.

Тите возглавляет бразильскую сборную с 2016 года.

Под его руководством команда выиграла Кубок Америки-2019.

ЧМ-2022 пройдет в период с 21 ноября по 18 декабря.

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