Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    2 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    3 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени

    Тите объявил об уходе из сборной Бразилии после ЧМ-2022

    Тите покинет пост главного тренера сборной Бразилии в конце текущего года.

    60-летний специалист планирует уйти с должности после чемпионата мира в Катаре.

    • Тите возглавляет бразильскую сборную с 2016 года.
    • Под его руководством команда выиграла Кубок Америки-2019.
    • ЧМ-2022 пройдет в период с 21 ноября по 18 декабря.

    Неймар: «Побить рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии – одна из моих личных целей»

    Италия выдала ордер на арест Робиньо. Он приговорен к девяти годам тюрьмы за групповое изнасилование

    Матч Бразилия – Аргентина будет переигран. Его прервали в сентябре из-за аргентинцев, попавших в страну с нарушениями

    Источник: Globo Esporte

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.02.2022 18:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94392
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68857
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru