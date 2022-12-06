Тите объяснил свой «танец голубя» после гола Бразилии в матче с Южной Кореей

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал свое празднование гола в ворота Юной Кореи (4:1) в 1/8 финала ЧМ-2022.
61-летний тренер отпраздновал гол Ришарлисона на 29-й минуте вместе с футболистами, исполнив «танец голубя».
«Всегда найдутся недоброжелатели, которые воспримут это как неуважение. Я сказал игрокам прикрыть меня так, чтобы я мог спрятаться.
Я не хотел никакой другой интерпретации, кроме радости по поводу гола, результата и игры в целом. Это точно не проявление неуважения к сопернику или тренеру соперника Паулу Бенту, которого я очень уважаю.
Спрятаться за игроками не получилось», – сказал Тите.
- Бразилия вышла в 1/4 финала ЧМ, где сыграет с Хорватией.
- Тите уйдет из сборной после турнира
- Он возглавляет национальную команду с 2016 года.
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