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    Тите объяснил свой «танец голубя» после гола Бразилии в матче с Южной Кореей

    Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал свое празднование гола в ворота Юной Кореи (4:1) в 1/8 финала ЧМ-2022.

    61-летний тренер отпраздновал гол Ришарлисона на 29-й минуте вместе с футболистами, исполнив «танец голубя».

    «Всегда найдутся недоброжелатели, которые воспримут это как неуважение. Я сказал игрокам прикрыть меня так, чтобы я мог спрятаться.

    Я не хотел никакой другой интерпретации, кроме радости по поводу гола, результата и игры в целом. Это точно не проявление неуважения к сопернику или тренеру соперника Паулу Бенту, которого я очень уважаю.

    Спрятаться за игроками не получилось», – сказал Тите.

    • Бразилия вышла в 1/4 финала ЧМ, где сыграет с Хорватией.
    • Тите уйдет из сборной после турнира
    • Он возглавляет национальную команду с 2016 года.

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    Источник: Globo

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