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    «Он должен уважать это». Пакета ответил на претензии Роя Кина по поводу бразильских танцев

    Полузащитник сборной Бразилии Лукас Пакета отреагировал на слова экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Роя Кина.

    Ирландец раскритиковал бразильских футболистов за празднование голов с использованием танцев. Он считает это неуважением к соперникам.

    «Таким способом мы выражаем радость от забитого мяча. Это не имеет никакого отношения к неуважению. Мы не делаем этого перед соперником.

    Команда собирается вместе и празднует. Это наш момент. Если ему это не нравится, я ничего не могу сделать.

    Игроки рады забивать. И он должен уважать это», – сказал Пакета.

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    Источник: Globo Esporte

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    Сегодня, 15:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +792

      3meeeD 38 минут назад

      Рой Кин всегда,чем то недоволен.
      А бразильцы красавцы.победы им на мундиале

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