«Он должен уважать это». Пакета ответил на претензии Роя Кина по поводу бразильских танцев

Полузащитник сборной Бразилии Лукас Пакета отреагировал на слова экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Роя Кина.

Ирландец раскритиковал бразильских футболистов за празднование голов с использованием танцев. Он считает это неуважением к соперникам.

«Таким способом мы выражаем радость от забитого мяча. Это не имеет никакого отношения к неуважению. Мы не делаем этого перед соперником.

Команда собирается вместе и празднует. Это наш момент. Если ему это не нравится, я ничего не могу сделать.

Игроки рады забивать. И он должен уважать это», – сказал Пакета.

Бразилия разгромила Южную Корею со счетом 4:1.

Соперник бразильцев по четвертьфиналу ЧМ-2022 – Хорватия.

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