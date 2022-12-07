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    «Настоящий спектакль». Газзаев назвал лучший матч 1/8 финала ЧМ-2022

    Бывший тренер сборной России и других команд Валерий Газзаев подвел итог 1/8 финала чемпионата мира-2022.

    «Больше всего в 1/8 финала ЧМ мне понравился матч Бразилия – Южная Корея – это был настоящий спектакль. Очень неплохой матч между Францией и Польшей, но исключительно в исполнении французской сборной. Конечно, понравились португальцы и аргентинцы.

    Если подводить итоги, то всe это команды, которые я жду в полуфинале чемпионата мира. В игре этих сборных мы видим и результат, и качество игры, и отличное индивидуальное техническое оснащение игроков. Они реально претендуют на победу на ЧМ-2022 и призовые места», – сказал Газзаев.

    • Пары 1/4 финала доступны здесь.

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    Источник: «Чемпионат»

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