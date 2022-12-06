Рой Кин раскритиковал поведение бразильских футболистов в матче с Южной Кореей

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о праздновании голов сборной Бразилии в матче 1/8 финала ЧМ-2022 с Южной Кореей.

Бразильцы разгромили соперника со счетом 4:1.

Их соперник по четвертьфиналу – Хорватия.

«Я никогда не видел столько танцев. Это как смотреть «Танцы со звездами».

Мне такое не нравится. Понимаю, что это часть культуры, но одновременно это неуважение к соперникам.

Забито четыре гола, и каждый из них они празднуют танцем. Я не против, если бы все ограничилось одним разом. Но они продолжали танцевать, а затем еще и тренер присоединился к ним.

Я недоволен их поведением. Не думаю, что это хорошо», – заявил Кин.

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