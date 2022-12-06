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    Рой Кин раскритиковал поведение бразильских футболистов в матче с Южной Кореей

    Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о праздновании голов сборной Бразилии в матче 1/8 финала ЧМ-2022 с Южной Кореей.

    • Бразильцы разгромили соперника со счетом 4:1.
    • Их соперник по четвертьфиналу – Хорватия.

    «Я никогда не видел столько танцев. Это как смотреть «Танцы со звездами».

    Мне такое не нравится. Понимаю, что это часть культуры, но одновременно это неуважение к соперникам.

    Забито четыре гола, и каждый из них они празднуют танцем. Я не против, если бы все ограничилось одним разом. Но они продолжали танцевать, а затем еще и тренер присоединился к ним.

    Я недоволен их поведением. Не думаю, что это хорошо», – заявил Кин.

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    Источник: Football.London

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1372

      balam 1 час назад

      достали своими плясками.верните немцев,пусть опять им вдуют.макаки мля

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