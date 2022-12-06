Рафинья ответил на критику Роя Кина в адрес бразильских футболистов

Вингер сборной Бразилии Рафинья прокомментировал слова экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Роя Кина.

Ирландец раскритиковал бразильских футболистов за празднование голов с использованием танцев. Он считает это неуважением к соперникам.

«Это проблема тех, кому это не нравится, потому что мы собираемся продолжать делать это», – сказал Рафинья.

Бразилия разгромила Южную Корею со счетом 4:1.

Соперник бразильцев по четвертьфиналу ЧМ-2022 – Хорватия.

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