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    Рафинья ответил на критику Роя Кина в адрес бразильских футболистов

    Вингер сборной Бразилии Рафинья прокомментировал слова экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Роя Кина.

    Ирландец раскритиковал бразильских футболистов за празднование голов с использованием танцев. Он считает это неуважением к соперникам.

    «Это проблема тех, кому это не нравится, потому что мы собираемся продолжать делать это», – сказал Рафинья.

    • Бразилия разгромила Южную Корею со счетом 4:1.
    • Соперник бразильцев по четвертьфиналу ЧМ-2022 – Хорватия.

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    Источник: Globo Esporte

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