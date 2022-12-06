Винисиус: «Надеюсь, Бразилия продолжит танцевать до финала и выиграет ЧМ для Пеле»

Нападающий сборной Бразилии Винисиус высказался о победе над Южной Кореей (4:1) в 1/8 финала ЧМ-2022.

«Я надеюсь, что мы сможем продолжать танцевать до самого финала.

И крепко обнимите Пеле, которому сейчас нужны силы. Эта победа для него, пусть он выздоравливает, и мы можем стать чемпионами ради него», – сказал Винисиус.

Бразилия сыграет в 1/4 финала ЧМ с Хорватией.

В последний раз бразильцы становились чемпионами мира в 2002 году.

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