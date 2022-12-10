Неймар выступил в защиту Тите. Тренер покинул сборную Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Неймар вступился за уже бывшего главного тренера команды Тите.

– Тите никогда не был футбольным тренером. Он годами обманывал людей, проиграл два ЧМ. Ему только на школьном выпускном выступать, – написал в социальной сети бывший агент Неймара Вагнер Рибейро.

– Не неси ерунду, Вагнер, – ответил Неймар.

Тите покинул сборную Бразилии после поражения от Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2022.

Тренер работал с командой 6 лет – дольше любого предшественника.

С Тите бразильцы выиграли в 2019 году Кубок Америки.

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