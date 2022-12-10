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    Неймар выступил в защиту Тите. Тренер покинул сборную Бразилии

    Нападающий сборной Бразилии Неймар вступился за уже бывшего главного тренера команды Тите.

    – Тите никогда не был футбольным тренером. Он годами обманывал людей, проиграл два ЧМ. Ему только на школьном выпускном выступать, – написал в социальной сети бывший агент Неймара Вагнер Рибейро.

    – Не неси ерунду, Вагнер, – ответил Неймар.

    • Тите покинул сборную Бразилии после поражения от Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2022.
    • Тренер работал с командой 6 лет – дольше любого предшественника.
    • С Тите бразильцы выиграли в 2019 году Кубок Америки.

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    Источник: «Бомбардир»

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