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    Неймар сыграет с Южной Кореей. Тите подтвердил

    Главный тренер сборной Бразилии Тите сообщил, что его форвард Неймар сыграет в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 против Южной Кореи.

    Игрок полностью восстановился от травмы.

    • У Неймара была травма боковой связки правого голеностопа.
    • Матч 1/8 финала ЧМ-2022 Бразилия – Южная Корея состоится 5 декабря.
    • ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

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    Неймар: новости об игроке на ЧМ-2022

    Новости сборной Бразилии по футболу на ЧМ-2022

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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