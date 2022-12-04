Неймар сыграет с Южной Кореей. Тите подтвердил

Главный тренер сборной Бразилии Тите сообщил, что его форвард Неймар сыграет в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 против Южной Кореи.

Игрок полностью восстановился от травмы.

У Неймара была травма боковой связки правого голеностопа.

Матч 1/8 финала ЧМ-2022 Бразилия – Южная Корея состоится 5 декабря.

ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

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Неймар: новости об игроке на ЧМ-2022

Новости сборной Бразилии по футболу на ЧМ-2022

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