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  • Сантуш, Тите, Мартинес и Шевченко – в десятке лучших тренеров по версии IFFHS. Черчесов не попал в топ-25

Сантуш, Тите, Мартинес и Шевченко – в десятке лучших тренеров по версии IFFHS. Черчесов не попал в топ-25

26 ноября 2019, 16:44
15

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко занял восьмое место в списке лучших тренеров национальных команд по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) в 2019 году.

Шевченко набрал 41 очко. Первое место занял главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш (112), который привел команду к победе в Лиге наций. На втором месте в рейтинге – тренер сборной Бразилии Тите (102). Замкнул тройку лучших Роберто Мартинес из сборной Бельгии (97).

  • Тренер сборной России Станислав Черчесов не вошел в топ-25 лучших тренеров.
  • В прошлом году он стал четвертым в этом рейтинге.
  • Сборная Украины в 2019 году отобралась на Евро-2020 с первого места в группе.

Источник: сайт IFFHS
Отбор ЧЕ-2020 Россия Украина Португалия Черчесов Станислав Мартинес Роберто Сантуш Фернанду Тите Шевченко Андрей
Комментарии (15)
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mihail200606
1574776227
че там черчесову делать..
А из шевы видимо и тренер хороший получится..
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Авек плезир
1574776745
Сантуш выиграл лигу наций - великое достижение! А в отборе из группы еле вышли. Тите должен быть первым, копа америка все таки. Ну или Шевченко, почему бы нет
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RJM555
1574776848
черчесов и в России то будет где-то на последнем месте.
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Mister_Tomsk
1574779308
а за что усатый туда должен попасть?))))) за победу над санмарино?))
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BRO_football
1574779638
А Черчесов потому что не заслужил. Что он такого хорошего сделал? По два раза обыграл слабые сборные из своей группы на Квалификацию ЧЕ-2020? Вот если бы навязал борьбу сборной Бельгии и вышел с первого места, то это совсем другое дело.
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gor77
1574780007
Всё-таки интересно - как составляют такие рейтинги??? )))) Если к первым 4 местам вопросов нет - Португалия, Бразилия, Бельгия, Франция, то на 5-ом месте тренер Алжира, на 9--м тренер Перу, а вот на 10-ом месте... тренер Мадагаскара. Потом Катар и... 19-е место поделили тренеры , внимание - Швеции, Южной Кореи, Дании, Китая, Украины U20, Нигерии и Ирана.
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paracetamol
1574782527
Черчесов не попал в топ, он попал в жоп.
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Plyash
1574783666
Шева умница,блистал в Италии за Милан как игрок.Сейчас как тренер "сделал" Сантуша с Кришем в отборе.Удачи тебе.
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AZ
1574786331
Черчесов - дно
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Фан666
1574789146
Любой тренер нашей сборной не может по определению проявить себя как тренер ибо очень скудный выбор игроков. Тут что капелло что черчесов никакой разницы. Поэтому судить о нем как о тренере по результату сборной сложно. Обыграть казахов и армяны могут легко
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