Сантуш, Тите, Мартинес и Шевченко – в десятке лучших тренеров по версии IFFHS. Черчесов не попал в топ-25

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко занял восьмое место в списке лучших тренеров национальных команд по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) в 2019 году.

Шевченко набрал 41 очко. Первое место занял главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш (112), который привел команду к победе в Лиге наций. На втором месте в рейтинге – тренер сборной Бразилии Тите (102). Замкнул тройку лучших Роберто Мартинес из сборной Бельгии (97).