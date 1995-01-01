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    Сантуш, Тите, Мартинес и Шевченко – в десятке лучших тренеров по версии IFFHS. Черчесов не попал в топ-25

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко занял восьмое место в списке лучших тренеров национальных команд по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) в 2019 году.

    Шевченко набрал 41 очко. Первое место занял главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш (112), который привел команду к победе в Лиге наций. На втором месте в рейтинге – тренер сборной Бразилии Тите (102). Замкнул тройку лучших Роберто Мартинес из сборной Бельгии (97).

    • Тренер сборной России Станислав Черчесов не вошел в топ-25 лучших тренеров.
    • В прошлом году он стал четвертым в этом рейтинге.
    • Сборная Украины в 2019 году отобралась на Евро-2020 с первого места в группе.

    Источник: сайт IFFHS

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    Комментарии17
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      Рейтинг: +4627

      subbotaspartak 2 минуты назад

      А Слуцкий?

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      Рейтинг: +67

      elessar arnor 4 минуты назад

      за отменный автобус в матче с испанцами, за то, что обыграли голодных и обезвоженных арабов, ну и конечно, лакомка, победа на итальянцами, но немного другими..

      0
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      Рейтинг: +1160

      playsh 13 минут назад

      Шева умница,блистал в Италии за Милан как игрок.Сейчас как тренер "сделал" Сантуша с Кришем в отборе.Удачи тебе.

      0
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      Рейтинг: +21923

      gol_kak_sokol 31 минуту назад

      Зато попал на первое место по версии зюбы, который также присвоил ему звание генерала.

      0
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      Рейтинг: +4204

      paracetamol 32 минуты назад

      Черчесов не попал в топ, он попал в жоп.

      1
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      Рейтинг: +814

      solodealer 1 час назад

      А в чём новость-то?

      0
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      Рейтинг: +1190

      gor77 1 час назад

      Всё-таки интересно - как составляют такие рейтинги??? ))))
      Если к первым 4 местам вопросов нет - Португалия, Бразилия, Бельгия, Франция, то на 5-ом месте тренер Алжира, на 9--м тренер Перу, а вот на 10-ом месте... тренер Мадагаскара. Потом Катар и... 19-е место поделили тренеры , внимание - Швеции, Южной Кореи, Дании, Китая, Украины U20, Нигерии и Ирана.

      0
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      Рейтинг: +5523

      BRO_football 1 час назад

      А Черчесов потому что не заслужил. Что он такого хорошего сделал? По два раза обыграл слабые сборные из своей группы на Квалификацию ЧЕ-2020?
      Вот если бы навязал борьбу сборной Бельгии и вышел с первого места, то это совсем другое дело.

      2
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      Рейтинг: +983

      Mister_Tomsk 1 час назад

      а за что усатый туда должен попасть?))))) за победу над санмарино?))

      3
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      Рейтинг: +814

      solodealer > Mister_Tomsk 1 час назад

      Именно)+

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      Рейтинг: +1101

      Decorhome 1 час назад

      Шевченко красава. Отличный старт

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