Сантуш, Тите, Мартинес и Шевченко – в десятке лучших тренеров по версии IFFHS. Черчесов не попал в топ-25

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко занял восьмое место в списке лучших тренеров национальных команд по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) в 2019 году.
Шевченко набрал 41 очко. Первое место занял главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш (112), который привел команду к победе в Лиге наций. На втором месте в рейтинге – тренер сборной Бразилии Тите (102). Замкнул тройку лучших Роберто Мартинес из сборной Бельгии (97).
- Тренер сборной России Станислав Черчесов не вошел в топ-25 лучших тренеров.
- В прошлом году он стал четвертым в этом рейтинге.
- Сборная Украины в 2019 году отобралась на Евро-2020 с первого места в группе.
Источник: сайт IFFHS
А из шевы видимо и тренер хороший получится..