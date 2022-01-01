Тите не хочет, чтобы его преемником в сборной Бразилии стал иностранец

Прав Тите, никогда иностранец не добивался и не добьётся ощутимого результата со сборной командой страны, будь это Бразилия или какая-либо другая страна.
P.S. В Бразилии это не возможно по определению.
Главный тренер сборной Бразилии Тите хотел был, чтобы его преемником в национальной команде стал бразильский тренер.
«Еще много времени подумать, но есть отличные бразильские тренеры. Предпочитаю, чтобы это был бразилец, с уважением ко всем специалистам», – цитирует Тите Marca.
- Тите уйдет из сборной после ЧМ-2022.
- Он возглавляет национальную команду с 2016 года.