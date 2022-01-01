Тите не хочет, чтобы его преемником в сборной Бразилии стал иностранец

Главный тренер сборной Бразилии Тите хотел был, чтобы его преемником в национальной команде стал бразильский тренер.

«Еще много времени подумать, но есть отличные бразильские тренеры. Предпочитаю, чтобы это был бразилец, с уважением ко всем специалистам», – цитирует Тите Marca.