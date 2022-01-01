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Тите не хочет, чтобы его преемником в сборной Бразилии стал иностранец

Главный тренер сборной Бразилии Тите хотел был, чтобы его преемником в национальной команде стал бразильский тренер.

«Еще много времени подумать, но есть отличные бразильские тренеры. Предпочитаю, чтобы это был бразилец, с уважением ко всем специалистам», – цитирует Тите Marca.

  • Тите уйдет из сборной после ЧМ-2022.
  • Он возглавляет национальную команду с 2016 года.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +14228

    ilichkadr 6 часов назад

    Прав Тите, никогда иностранец не добивался и не добьётся ощутимого результата со сборной командой страны, будь это Бразилия или какая-либо другая страна.
    P.S. В Бразилии это не возможно по определению.

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    Рейтинг: +9979

    Alekxei Z. > ilichkadr 5 часов назад

    Ну а почему НЕТ ?
    Гвардиола , с его тики-такой, подошёл бы для бразильцев.

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    Рейтинг: +14228

    ilichkadr > Alekxei Z. 3 часа назад

    НЕТ потому что футбол для Бразилии это религия, национальное достояние, которым должен управлять бразилец.

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    Рейтинг: +9979

    Alekxei Z. > ilichkadr 59 минут назад

    20 лет без титула , задумаешься.

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