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  • Тите: «Месси сказал мне заткнуться, я ответил ему то же самое»

Тите: «Месси сказал мне заткнуться, я ответил ему то же самое»

16 ноября 2019, 11:50
6

Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал о перепалке с капитаном национальной команды Аргентины Лионелем Месси во время товарищеского матча.

«Я пожаловался арбитру только потому, что Месси должен был получить карточку. Он сказал мне заткнуться, я ответил ему то же самое. Вот и всe. Не хочу больше это обсуждать. Он должен был получить предупреждение, поэтому я имел право жаловаться», – сказал Тите.

  • Аргентинцы выиграли со счетом 1:0.
  • Единственный гол в поединке забил Месси.
  • Это первая победа Аргентины над Бразилией с июня 2017 года.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: The Metro
Товарищеские матчи Бразилия Аргентина Месси Лионель Тите
Комментарии (6)
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Proker
1573894620
Динарка фас
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Decorhome
1573895317
все верно
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Cules2013
1573899136
Лично я понимаю Месси. В целом, не в этом конкретном эпизоде. Пока он был молодой, его критиковали за эгоизм в игре. Стал более командным игроком - стали критиковать за то, что он сильно влияет на игру, но в тоже время, не может решить все проблемы в одиночку. Раньше критиковали, что ему не хватает характера, матёрости и т.п., как Месси стал брутальнее, жёстче, началось нытьё и претензии, типо где старый Месси, который вёл себя как мальчик из хора. Что не делай - всё равно идиот, при том, уж кто-то, а Месси добился того, что почти никто до него не смог. А всё равно его многие не любят и критикуют, в том числе и в родной Аргентине. Это защитная реакция, человек просто устал. Почему-то подобное поведение условного Рамоса, Видаля или ещё кого-то - это мужик, лидер команды, капитанище и т.п. А вот Месси - не, ну ему так нельзя. фу-фу-фу. ???
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Yev
1573906323
Ябида-корябида
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Александр52
1573907778
Тите, ты не прав, и жаловаться омерзительно.
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