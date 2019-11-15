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    Тите: «Месси сказал мне заткнуться, я ответил ему то же самое»

    Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал о перепалке с капитаном национальной команды Аргентины Лионелем Месси во время товарищеского матча.

    «Я пожаловался арбитру только потому, что Месси должен был получить карточку. Он сказал мне заткнуться, я ответил ему то же самое. Вот и всe. Не хочу больше это обсуждать. Он должен был получить предупреждение, поэтому я имел право жаловаться», – сказал Тите.

    • Аргентинцы выиграли со счетом 1:0.
    • Единственный гол в поединке забил Месси.
    • Это первая победа Аргентины над Бразилией с июня 2017 года.

    Источник: The Metro

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    Сегодня, 11:50
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8704

      Cules2013 7 минут назад

      Лично я понимаю Месси. В целом, не в этом конкретном эпизоде.
      Пока он был молодой, его критиковали за эгоизм в игре. Стал более командным игроком - стали критиковать за то, что он сильно влияет на игру, но в тоже время, не может решить все проблемы в одиночку.
      Раньше критиковали, что ему не хватает характера, матёрости и т.п., как Месси стал брутальнее, жёстче, началось нытьё и претензии, типо где старый Месси, который вёл себя как мальчик из хора.
      Что не делай - всё равно идиот, при том, уж кто-то, а Месси добился того, что почти никто до него не смог. А всё равно его многие не любят и критикуют, в том числе и в родной Аргентине. Это защитная реакция, человек просто устал.
      Почему-то подобное поведение условного Рамоса, Видаля или ещё кого-то - это мужик, лидер команды, капитанище и т.п. А вот Месси - не, ну ему так нельзя. фу-фу-фу.
      ???

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      Рейтинг: +4789

      ivan-football-fan 1 час назад

      Незначительный рабочий эпизод...Не о чем говорить.

      1
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      Рейтинг: +1015

      Decorhome 1 час назад

      все верно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +45

      Proker 1 час назад

      Динарка фас

      -1
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