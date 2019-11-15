Тите: «Месси сказал мне заткнуться, я ответил ему то же самое»

Лично я понимаю Месси. В целом, не в этом конкретном эпизоде.
Пока он был молодой, его критиковали за эгоизм в игре. Стал более командным игроком - стали критиковать за то, что он сильно влияет на игру, но в тоже время, не может решить все проблемы в одиночку.
Раньше критиковали, что ему не хватает характера, матёрости и т.п., как Месси стал брутальнее, жёстче, началось нытьё и претензии, типо где старый Месси, который вёл себя как мальчик из хора.
Что не делай - всё равно идиот, при том, уж кто-то, а Месси добился того, что почти никто до него не смог. А всё равно его многие не любят и критикуют, в том числе и в родной Аргентине. Это защитная реакция, человек просто устал.
Почему-то подобное поведение условного Рамоса, Видаля или ещё кого-то - это мужик, лидер команды, капитанище и т.п. А вот Месси - не, ну ему так нельзя. фу-фу-фу.
???
Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал о перепалке с капитаном национальной команды Аргентины Лионелем Месси во время товарищеского матча.
«Я пожаловался арбитру только потому, что Месси должен был получить карточку. Он сказал мне заткнуться, я ответил ему то же самое. Вот и всe. Не хочу больше это обсуждать. Он должен был получить предупреждение, поэтому я имел право жаловаться», – сказал Тите.
- Аргентинцы выиграли со счетом 1:0.
- Единственный гол в поединке забил Месси.
- Это первая победа Аргентины над Бразилией с июня 2017 года.
O repórter cinematográfico Jordi Bordalba flagrou o momento em que Messi manda Tite calar a boca. O técnico brasileiro comentou sobre o desentendimento com o argentino -> https://t.co/XgISSBT4dk pic.twitter.com/SEO8dJXA27— globoesportecom (@globoesportecom) November 15, 2019