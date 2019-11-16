Тите: «Месси сказал мне заткнуться, я ответил ему то же самое»

Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал о перепалке с капитаном национальной команды Аргентины Лионелем Месси во время товарищеского матча.

«Я пожаловался арбитру только потому, что Месси должен был получить карточку. Он сказал мне заткнуться, я ответил ему то же самое. Вот и всe. Не хочу больше это обсуждать. Он должен был получить предупреждение, поэтому я имел право жаловаться», – сказал Тите.

Аргентинцы выиграли со счетом 1:0.

Единственный гол в поединке забил Месси.

Это первая победа Аргентины над Бразилией с июня 2017 года.