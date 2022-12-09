Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Тренер сборной Бразилии Тите обратился к Пеле

    Главный тренер сборной Бразилии Тите пожелал здоровья легендарному Пеле.

    «Желаю Пеле здоровья. Он является источником вдохновения для всех нас.

    Он делал то, для чего и существует чемпионат мира – солидарно, гармонично сосуществуя, поддерживая друг друга, принимая различия. Кубок дал все это.

    Пусть Пеле как величайший человек вдохновляют людей», – сказал Тите.

    • Бразильцы уже дошли до 1/4 финала ЧМ-2022.
    • Следующий соперник – Хорватия (9 декабря, 18:00 мск).
    • 82-летний Пеле борется с раком. Также он перенес коронавирус.
    • Сейчас легендарный футболист находится в больнице.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Неймар высказался о состоянии здоровья Пеле
    Роналду пожелал здоровья Пеле
    Пеле прокомментировал разгромную победу Бразилии над Южной Кореей
    Источник: Correio Braziliense

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:41
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11