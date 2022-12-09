Тренер сборной Бразилии Тите обратился к Пеле

Главный тренер сборной Бразилии Тите пожелал здоровья легендарному Пеле.
«Желаю Пеле здоровья. Он является источником вдохновения для всех нас.
Он делал то, для чего и существует чемпионат мира – солидарно, гармонично сосуществуя, поддерживая друг друга, принимая различия. Кубок дал все это.
Пусть Пеле как величайший человек вдохновляют людей», – сказал Тите.
- Бразильцы уже дошли до 1/4 финала ЧМ-2022.
- Следующий соперник – Хорватия (9 декабря, 18:00 мск).
- 82-летний Пеле борется с раком. Также он перенес коронавирус.
- Сейчас легендарный футболист находится в больнице.
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Источник: Correio Braziliense