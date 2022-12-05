82-летний Пеле заболел коронавирусом

Флавия Насименто, дочь легендарного Пеле, прояснила ситуацию с состоянием здоровья своего отца.

«Около трех недель назад он заболел коронавирусом. Он был вакцинирован, но из-за лечения от рака и химиотерапии его организм ослаб.

Отец подхватил инфекцию легких, поэтому оказался в больнице. Там он получает помощь, но не находится в реанимации.

Его жизни ничего не угрожает. Просто когда человеку нездоровится, ему лучше быть в больнице», – сказала Флавия.

Пеле в сентябре 2021 года удалили опухоль в толстой кишке.

Спортсмен – лучший бомбардир в истории Бразилии.

Он трижды становился чемпионом мира.

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