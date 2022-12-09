Тите покинул сборную Бразилии после вылета с ЧМ-2022. Он работал с командой 6 лет

Главный тренер сборной Бразилии Тите покинул пост. Он объявил об этом после поражения от Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира-2022.
Тите тренировал Бразилию с 2016 года. Дольше него с командой никто не работал.
- С Тите команда выиграла в 2019 году Кубок Америки.
- В 2021 году бразильцы были в финале Кубка Америки, где проиграли Аргентине.
- Бразилия не выигрывает ЧМ с 2002 года.
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Источник: твиттер 433