Тите покинул сборную Бразилии после вылета с ЧМ-2022. Он работал с командой 6 лет

Главный тренер сборной Бразилии Тите покинул пост. Он объявил об этом после поражения от Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира-2022.

Тите тренировал Бразилию с 2016 года. Дольше него с командой никто не работал.

С Тите команда выиграла в 2019 году Кубок Америки.

В 2021 году бразильцы были в финале Кубка Америки, где проиграли Аргентине.

Бразилия не выигрывает ЧМ с 2002 года.

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