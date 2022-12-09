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    Тите покинул сборную Бразилии после вылета с ЧМ-2022. Он работал с командой 6 лет

    Главный тренер сборной Бразилии Тите покинул пост. Он объявил об этом после поражения от Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира-2022.

    Тите тренировал Бразилию с 2016 года. Дольше него с командой никто не работал.

    • С Тите команда выиграла в 2019 году Кубок Америки.
    • В 2021 году бразильцы были в финале Кубка Америки, где проиграли Аргентине.
    • Бразилия не выигрывает ЧМ с 2002 года.

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    Источник: твиттер 433

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    09.12.2022 22:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1126

      ARSteven89 49 минут назад

      Увы, вы не в "Танцах"!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3482

      momwig_ 1 час назад

      Не надо сенсаций на пустом месте. Он объчвлял об уходе после ЧМ до его начала.

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