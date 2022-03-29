Тите: «Извиняюсь перед «Арсеналом». Информация о работе в клубе – ложь»

Главный тренер сборной Бразилии Тите опроверг информацию о возможном назначении на пост главного тренера лондонского «Арсенала».
«Я извиняюсь перед «Арсеналом», но эта информация исходила не от нас.
В наше время очень много фейковых новостей, это огорчает меня. Я надеюсь, что это будет исправлено. Моя семья может не беспокоиться, потому что я с большим уважением отношусь к сборной Бразилии.
Мне грустно, потому что информация, переданная общественности, является ложью», – сказал Тите.
- Тите уйдет из сборной после ЧМ-2022.
- «Арсенал» сейчас тренирует Микель Артета.
- Команда идет на 4-м месте в АПЛ.
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Источник: Goal