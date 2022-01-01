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Тите: «Извиняюсь перед «Арсеналом». Информация о работе в клубе – ложь»

Главный тренер сборной Бразилии Тите опроверг информацию о возможном назначении на пост главного тренера лондонского «Арсенала».

«Я извиняюсь перед «Арсеналом», но эта информация исходила не от нас.

В наше время очень много фейковых новостей, это огорчает меня. Я надеюсь, что это будет исправлено. Моя семья может не беспокоиться, потому что я с большим уважением отношусь к сборной Бразилии.

Мне грустно, потому что информация, переданная общественности, является ложью», – сказал Тите.

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Источник: Goal

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