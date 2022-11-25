Тите рассказал, сможет ли Неймар еще сыграть на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал травму нападающего Неймара.

«Мы убеждены, что Неймар продолжит играть на чемпионате мира» – сказал Тите.

Игрок получил повреждение в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Сербии (2:0).

Неймар пострадал после подката Николы Миленковича.

Следующий соперник Бразилии – Швейцария (28 ноября)

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Расписание матчей чемпионата мира по футболу на 25 ноября

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