Тите рассказал, сможет ли Неймар еще сыграть на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал травму нападающего Неймара.
«Мы убеждены, что Неймар продолжит играть на чемпионате мира» – сказал Тите.
- Игрок получил повреждение в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Сербии (2:0).
- Неймар пострадал после подката Николы Миленковича.
- Следующий соперник Бразилии – Швейцария (28 ноября)
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Источник: A Bola