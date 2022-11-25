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    Тите рассказал, сможет ли Неймар еще сыграть на ЧМ-2022

    Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал травму нападающего Неймара.

    «Мы убеждены, что Неймар продолжит играть на чемпионате мира» – сказал Тите.

    • Игрок получил повреждение в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Сербии (2:0).
    • Неймар пострадал после подката Николы Миленковича.
    • Следующий соперник Бразилии – Швейцария (28 ноября)

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    Источник: A Bola

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