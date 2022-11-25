В пятницу, 25 ноября, стартует 2-й тур группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Уэльс сыграет с Ираном.

Хозяйка чемпионата сборная Катара встретится с Сенегалом.

Нидерланды будут играть против Эквадора.

А под завершение дня Англия зарубится с США.

2-й тур. Группа B

Уэльс – Иран

25 ноября, 13:00 мск

Стадион «Ахмад бин Али» (Эр-Райян)

Трансляция Прогноз

2-й тур. Группа A

Катар – Сенегал

25 ноября, 16:00 мск

Стадион «Аль Тумама» (Аль Тумама)

Трансляция Прогноз

2-й тур. Группа A

Нидерланды – Эквадор

25 ноября, 19:00 мск

Стадион «Халифа Интернешнл» (Доха)

Трансляция Прогноз

2-й тур. Группа B

Англия – США Текстовый онлайн

25 ноября, 22:00 мск

Стадион «Аль Бейт» (Аль Хор)

Трансляция Прогноз

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