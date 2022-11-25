А наши когда играют ?))
В пятницу, 25 ноября, стартует 2-й тур группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.
Уэльс сыграет с Ираном.
Хозяйка чемпионата сборная Катара встретится с Сенегалом.
Нидерланды будут играть против Эквадора.
А под завершение дня Англия зарубится с США.
2-й тур. Группа B
25 ноября, 13:00 мск
Стадион «Ахмад бин Али» (Эр-Райян)
2-й тур. Группа A
25 ноября, 16:00 мск
Стадион «Аль Тумама» (Аль Тумама)
2-й тур. Группа A
25 ноября, 19:00 мск
Стадион «Халифа Интернешнл» (Доха)
2-й тур. Группа B
25 ноября, 22:00 мск
Стадион «Аль Бейт» (Аль Хор)
⚽ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Все группы и сборные-участницы чемпионата мира по футболу 2022
Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира