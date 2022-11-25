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    ⚽ Расписание матчей ЧМ-2022 на сегодня. Англия сыграет с США, Нидерланды – с Эквадором, Уэльс встретится с Ираном, а Катар – с Сенегалом

    В пятницу, 25 ноября, стартует 2-й тур группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

    Уэльс сыграет с Ираном.

    Хозяйка чемпионата сборная Катара встретится с Сенегалом.

    Нидерланды будут играть против Эквадора.

    А под завершение дня Англия зарубится с США.

    2-й тур. Группа B

    Уэльс – Иран

    25 ноября, 13:00 мск

    Стадион «Ахмад бин Али» (Эр-Райян)

    Трансляция Прогноз

    2-й тур. Группа A

    Катар – Сенегал

    25 ноября, 16:00 мск

    Стадион «Аль Тумама» (Аль Тумама)

    Трансляция Прогноз

    2-й тур. Группа A

    Нидерланды – Эквадор

    25 ноября, 19:00 мск

    Стадион «Халифа Интернешнл» (Доха)

    Трансляция Прогноз

    2-й тур. Группа B

    Англия – США Текстовый онлайн

    25 ноября, 22:00 мск

    Стадион «Аль Бейт» (Аль Хор)

    Трансляция Прогноз

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    Все результаты ЧМ-2022 на сегодня (24 ноября 2022)

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +16326

      NewLife 7 минут назад

      А наши когда играют ?))

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      Рейтинг: +1565

      jek718875 21 ноября, 09:14

      Англия перед матчем встанет на колено,хочу чтоб Иран им вдул,что бы с поля они уходили тоже пригнутые

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      Рейтинг: +34

      Slavan52 > jek718875 21 ноября, 13:00

      На коленях ещё и радужные. Арабам их отдать бы

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      Рейтинг: +1565

      jek718875 > Slavan52 21 ноября, 14:37

      Арабам запрещено,на зону другое дело

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