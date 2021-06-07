Тите могут уволить из сборной Бразилии за отказ выступать на домашнем Кубке Америки

Главный тренер сборной Бразилии Тите может быть отправлен в отставку, сообщает Globo Esporte.

Тите высказался против участия сборной Бразилии на домашнем Кубке Америки из-за роста числа заболевших коронавирусом в стране.

По информации источника, позиция тренера не понравилось бразильским футбольным чиновникам и президенту страны Жаиру Болсонару. Он рассматривает проведение Кубка Америки как возможность укрепить свои позиции.

Вместо Тите сборную Бразилии может возглавить экс-тренер «Гремио» Ренато Гаушо – открытый сторонник Болсонару.

Кубок Америки должен стартовать 11 июня.