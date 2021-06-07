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  • Тите могут уволить из сборной Бразилии за отказ выступать на домашнем Кубке Америки

Тите могут уволить из сборной Бразилии за отказ выступать на домашнем Кубке Америки

7 июня 2021, 01:44
3

Главный тренер сборной Бразилии Тите может быть отправлен в отставку, сообщает Globo Esporte.

Тите высказался против участия сборной Бразилии на домашнем Кубке Америки из-за роста числа заболевших коронавирусом в стране.

По информации источника, позиция тренера не понравилось бразильским футбольным чиновникам и президенту страны Жаиру Болсонару. Он рассматривает проведение Кубка Америки как возможность укрепить свои позиции.

Вместо Тите сборную Бразилии может возглавить экс-тренер «Гремио» Ренато Гаушо – открытый сторонник Болсонару.

Кубок Америки должен стартовать 11 июня.

  • Изначально Кубок Америки должен был пройти в Колумбии и Аргентине, но из-за сложной ситуации с коронавирусом в обеих странах им отказали в проведении турнира.
  • Сообщалось, что турнир могут перенести в США.
  • В турнире участвуют 12 сборных, которые разбиты на 2 группы.

Источник: Globo Esporte
Кубок Америки Бразилия Тите
Комментарии (3)
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zigbert
1623051522
Тут не только тренер но и ведущие игроки сборной мутят воду.
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серега кашин
1623058600
если лидеры команды сами отказываются играть, то причем тут тренер, а президент только сделает себе хуже
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