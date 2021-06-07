Тите могут уволить из сборной Бразилии за отказ выступать на домашнем Кубке Америки

Главный тренер сборной Бразилии Тите может быть отправлен в отставку, сообщает Globo Esporte.
Тите высказался против участия сборной Бразилии на домашнем Кубке Америки из-за роста числа заболевших коронавирусом в стране.
По информации источника, позиция тренера не понравилось бразильским футбольным чиновникам и президенту страны Жаиру Болсонару. Он рассматривает проведение Кубка Америки как возможность укрепить свои позиции.
Вместо Тите сборную Бразилии может возглавить экс-тренер «Гремио» Ренато Гаушо – открытый сторонник Болсонару.
Кубок Америки должен стартовать 11 июня.
- Изначально Кубок Америки должен был пройти в Колумбии и Аргентине, но из-за сложной ситуации с коронавирусом в обеих странах им отказали в проведении турнира.
- Сообщалось, что турнир могут перенести в США.
- В турнире участвуют 12 сборных, которые разбиты на 2 группы.
Источник: Globo Esporte