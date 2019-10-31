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    Тите могут уволить из сборной Бразилии за отказ выступать на домашнем Кубке Америки

    Главный тренер сборной Бразилии Тите может быть отправлен в отставку, сообщает Globo Esporte.

    Тите высказался против участия сборной Бразилии на домашнем Кубке Америки из-за роста числа заболевших коронавирусом в стране.

    По информации источника, позиция тренера не понравилось бразильским футбольным чиновникам и президенту страны Жаиру Болсонару. Он рассматривает проведение Кубка Америки как возможность укрепить свои позиции.

    Вместо Тите сборную Бразилии может возглавить экс-тренер «Гремио» Ренато Гаушо – открытый сторонник Болсонару.

    Кубок Америки должен стартовать 11 июня.

    • Изначально Кубок Америки должен был пройти в Колумбии и Аргентине, но из-за сложной ситуации с коронавирусом в обеих странах им отказали в проведении турнира.
    • Сообщалось, что турнир могут перенести в США.
    • В турнире участвуют 12 сборных, которые разбиты на 2 группы.

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    Источник: Globo Esporte

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    Сегодня, 01:44
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6077

      серега кашин 5 часов назад

      если лидеры команды сами отказываются играть, то причем тут тренер, а президент только сделает себе хуже

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86133

      zigbert 7 часов назад

      Тут не только тренер но и ведущие игроки сборной мутят воду.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -903

      СуперПАВ9 12 часов назад

      Полностью согласен на времч пондимии отменить футбол и все общественные мероприятия

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7134

      САДЫЧОК > СуперПАВ9 9 часов назад

      Нет ! Конечно . НУЖНО проводить !
      Чем , отличается общественный транспорт, магазины , кинотеатры...Почему , именно Кубок Америки ?! Можно и без зрителей проводить !
      Гнать , в шею Такого тренера сборной !

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