TyC Sports: Кубок Америки могут отменить, отдать Чили и Парагваю или перенести в США

Стало известно возможное место проведения Кубка Америки-2021.
По информации TyC Sports, КОНМЕБОЛ рассматривает несколько вариантов. Первый – турнир могут отдать Чили и Парагваю. Второй – перенос Кубка Америки в США.
Также существует вероятность, что турнир, как и в 2020-м, может быть отменен. Решение КОНМЕБОЛ станет известно в понедельник.
Изначально Кубок Америки должен был пройти в Колумбии и Аргентине, но из-за сложной ситуации с коронавирусом в обеих странах им отказали в проведении турнира.
- Кубок Америки пройдет с 13 июня по 10 июля.
- В турнире участвуют 12 сборных, которые разбиты на две группы.
Источник: TyC Sports