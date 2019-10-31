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    TyC Sports: Кубок Америки могут отменить, отдать Чили и Парагваю или перенести в США

    Стало известно возможное место проведения Кубка Америки-2021.

    По информации TyC Sports, КОНМЕБОЛ рассматривает несколько вариантов. Первый – турнир могут отдать Чили и Парагваю. Второй – перенос Кубка Америки в США.

    Также существует вероятность, что турнир, как и в 2020-м, может быть отменен. Решение КОНМЕБОЛ станет известно в понедельник.

    Изначально Кубок Америки должен был пройти в Колумбии и Аргентине, но из-за сложной ситуации с коронавирусом в обеих странах им отказали в проведении турнира.

    • Кубок Америки пройдет с 13 июня по 10 июля.
    • В турнире участвуют 12 сборных, которые разбиты на две группы.

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    Источник: TyC Sports

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