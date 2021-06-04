Globo Esporte: игроки сборной Бразилии не хотят играть на домашнем Кубке Америки

Футболисты сборной Бразилии и главный тренер команды Тите обсудили возможность отказа от участия в домашнем Кубке Америки-2021 с президентом Бразильской конфедерации футбола Рожерио Кабокло.

По информации Globo Esporte, игроки национальной команды выразили недовольство тем, что узнали о переносе турнира в Бразилию из соцсетей и СМИ. Футболисты сборной, играющие за европейские клубы, выступили за неучастие в турнире.

Кубок Америки-2021 состоится в Бразилии с 11 июня по 10 июля.