Globo Esporte: игроки сборной Бразилии не хотят играть на домашнем Кубке Америки

Футболисты сборной Бразилии и главный тренер команды Тите обсудили возможность отказа от участия в домашнем Кубке Америки-2021 с президентом Бразильской конфедерации футбола Рожерио Кабокло.
По информации Globo Esporte, игроки национальной команды выразили недовольство тем, что узнали о переносе турнира в Бразилию из соцсетей и СМИ. Футболисты сборной, играющие за европейские клубы, выступили за неучастие в турнире.
Кубок Америки-2021 состоится в Бразилии с 11 июня по 10 июля.
- Изначально Кубок Америки должен был пройти в Колумбии и Аргентине, но из-за сложной ситуации с коронавирусом в обеих странах им отказали в проведении турнира.
- Сообщалось, что турнир могут перенести в США.
- В турнире участвуют 12 сборных, которые разбиты на две группы.
Источник: Globo Esporte