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    Globo Esporte: игроки сборной Бразилии не хотят играть на домашнем Кубке Америки

    Футболисты сборной Бразилии и главный тренер команды Тите обсудили возможность отказа от участия в домашнем Кубке Америки-2021 с президентом Бразильской конфедерации футбола Рожерио Кабокло.

    По информации Globo Esporte, игроки национальной команды выразили недовольство тем, что узнали о переносе турнира в Бразилию из соцсетей и СМИ. Футболисты сборной, играющие за европейские клубы, выступили за неучастие в турнире.

    Кубок Америки-2021 состоится в Бразилии с 11 июня по 10 июля.

    • Изначально Кубок Америки должен был пройти в Колумбии и Аргентине, но из-за сложной ситуации с коронавирусом в обеих странах им отказали в проведении турнира.
    • Сообщалось, что турнир могут перенести в США.
    • В турнире участвуют 12 сборных, которые разбиты на две группы.

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    Источник: Globo Esporte

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    Сегодня, 10:54
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +3207

      Semenycch 37 минут назад

      Видимо бразильские футболисты знают больше, чем пишут СМИ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3689

      Из Твери Леха 1 час назад

      письмо 14?)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2796

      FENIX-SL 2 часа назад

      ооо
      в россию давайте!
      тут ваще все соблюдается и чиновники только рады будут!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2796

      FENIX-SL > FENIX-SL 1 час назад

      да все рады будут!

      1
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