Тите: «Я считаю, что Пеле лучше Месси, но не потому что я бразилец»

нечего сравнивать, во все времена футбола были свои кумиры, но то что, Пеле опередил время , это точно!
Главный тренер сборной Бразилии Тите объяснил, почему некорректно сравнивать Пеле и форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.
«С Пеле никто не сможет сравниться. Когда кто-то пытается сравнить его с любым другим спортсменом? Я слышу, но не слушаю это. Складывается ощущение, что этот человек банально не знает историю Пеле, а ведь он был феноменальным.
Когда-то я сказал, что Месси феноменальный. Но подразумевал, что он феноменальный для современников. Я считаю, что Пеле лучше, но не потому, что я бразилец. Если кто-то пытается их сравнивать, то я не понимаю его», – заявил Тите.
- Пеле – трехкратный чемпион мира.
- В 2014-м Месси доходил со сборной Аргентины до финала ЧМ, но проиграл Германии (0:1).