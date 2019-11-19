Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тите: «Я считаю, что Пеле лучше Месси, но не потому что я бразилец»

Тите: «Я считаю, что Пеле лучше Месси, но не потому что я бразилец»

19 ноября 2019, 09:49
7

Главный тренер сборной Бразилии Тите объяснил, почему некорректно сравнивать Пеле и форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.

«С Пеле никто не сможет сравниться. Когда кто-то пытается сравнить его с любым другим спортсменом? Я слышу, но не слушаю это. Складывается ощущение, что этот человек банально не знает историю Пеле, а ведь он был феноменальным.

Когда-то я сказал, что Месси феноменальный. Но подразумевал, что он феноменальный для современников. Я считаю, что Пеле лучше, но не потому, что я бразилец. Если кто-то пытается их сравнивать, то я не понимаю его», – заявил Тите.

  • Пеле – трехкратный чемпион мира.
  • В 2014-м Месси доходил со сборной Аргентины до финала ЧМ, но проиграл Германии (0:1).

Источник: Goal
Бразилия Аргентина Месси Лионель Тите Пеле
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АртурZaСМ
1574148467
"... , но не потому что я бразилец" ... , а потому что бразилец он... ))))
Ответить
АртурZaСМ
1574148683
И еще грамотеи из редакции между потому и что нет запятой... одно дело, когда ошибаемся в грамматике и пунктуации мы и совсем другое , когда вы...
Ответить
Давид59
1574149787
Фигня какая-то! Сперва сказал, что некорректно их сравнивать, а потом сравнил и сказал, что Пеле лучше!?
Ответить
амани
1574150348
нечего сравнивать, во все времена футбола были свои кумиры, но то что, Пеле опередил время , это точно!
Ответить
Babon01
1574173003
Смысл сравнивать пеле с кем то из современных футболистов. Сейчас футбол уже не тот что был раньше. Сейчас скорости и силовая борьба выше чем была. Раньше брали мяч от своих ворот и могли пол команды обвести. А нынешнее время попробуй ! Ноги оторвут! Да и футболистов по мимо Пеле было очень много классных. Без спорно Пеле лучший и был очень одаренный в своё время. У нас Эдуард стрельцов был в то время не хуже!
Ответить
Бухбух
1574177776
Копия Пеле в настоящее время - это Неймар.
Ответить
Авек плезир
1574181307
А потому что старпер?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+