Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    2 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?

    Тите: «Я считаю, что Пеле лучше Месси, но не потому что я бразилец»

    Главный тренер сборной Бразилии Тите объяснил, почему некорректно сравнивать Пеле и форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.

    «С Пеле никто не сможет сравниться. Когда кто-то пытается сравнить его с любым другим спортсменом? Я слышу, но не слушаю это. Складывается ощущение, что этот человек банально не знает историю Пеле, а ведь он был феноменальным.

    Когда-то я сказал, что Месси феноменальный. Но подразумевал, что он феноменальный для современников. Я считаю, что Пеле лучше, но не потому, что я бразилец. Если кто-то пытается их сравнивать, то я не понимаю его», – заявил Тите.

    • Пеле – трехкратный чемпион мира.
    • В 2014-м Месси доходил со сборной Аргентины до финала ЧМ, но проиграл Германии (0:1).

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:49
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +442

      амани 46 минут назад

      нечего сравнивать, во все времена футбола были свои кумиры, но то что, Пеле опередил время , это точно!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +685

      Давид59 55 минут назад

      Фигня какая-то! Сперва сказал, что некорректно их сравнивать, а потом сравнил и сказал, что Пеле лучше!?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2510

      АртурZaСМ 1 час назад

      И еще грамотеи из редакции между потому и что нет запятой... одно дело, когда ошибаемся в грамматике и пунктуации мы и совсем другое , когда вы...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2510

      АртурZaСМ 1 час назад

      "... , но не потому что я бразилец" ... , а потому что бразилец он... ))))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74501
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru