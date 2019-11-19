Тите: «Я считаю, что Пеле лучше Месси, но не потому что я бразилец»

Главный тренер сборной Бразилии Тите объяснил, почему некорректно сравнивать Пеле и форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.

«С Пеле никто не сможет сравниться. Когда кто-то пытается сравнить его с любым другим спортсменом? Я слышу, но не слушаю это. Складывается ощущение, что этот человек банально не знает историю Пеле, а ведь он был феноменальным.

Когда-то я сказал, что Месси феноменальный. Но подразумевал, что он феноменальный для современников. Я считаю, что Пеле лучше, но не потому, что я бразилец. Если кто-то пытается их сравнивать, то я не понимаю его», – заявил Тите.