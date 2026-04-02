Статистика по турнирам

Бразилия. Серия А 2026 Бразилия. Серия А 2024 Кубок Либертадорес 2024 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Чемпионат мира 2022 Кубок Америки 2021 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022 Кубок Америки 2019 Товарищеские матчи. Сборные 2018 Чемпионат мира 2018 Бразилия. Серия А 2015 Бразилия. Серия А 2013 Клубный чемпионат мира 2012