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    Аденор Леонардо Бакки Тите - статистика

    Тренер
    Имя Аденор Леонардо Бакки
    Фамилия Тите
    Гражданство Бразилия
    Дата рождения 25 мая 1961
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Бразилия 4 4 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    06.06.2022 Япония 0 : 1 Бразилия
    02.06.2022 Южная Корея 1 : 5 Бразилия
    23.09.2022 Бразилия 3 : 0 Гана
    27.09.2022 Бразилия 5 : 1 Тунис
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