Дешам, Гвардиола, Клопп, Покеттино и тен Хаг – в списке претендентов ФИФА на приз лучшего тренера 2019 года

ФИФА назвала список из 10-ти претендентов на звание лучшего тренера года в мужском футболе в рамках премии The Best-2019.

В число кандидатов вошли Джамел Белмади (сборная Алжира), Дидье Дешам (сборная Франции), Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»), Рикардо Гарека (сборная Перу), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Маурисио Покеттино («Тоттенхэм»), Фернанду Сантуш (Португалия), Эрик тен Хаг («Аякс»), Тите (Бразилия).

Болельщики смогут выбрать тройку лучших тренеров на официальном сайте ФИФА. Также в голосовании будут принимать участие журналисты, тренеры и капитаны национальных команд.

Победитель будет объявлен в Милане 23 сентября на церемонии вручения наград ФИФА.