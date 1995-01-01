Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    3 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?

    Конте может вернуться в сборную Италии после ухода Манчини

    Главному тренеру сборной Италии Роберто Манчини начали искать преемника, сообщает SportMediaset.

    По информации источника, на сегодняшний день рассматриваются две кандидатуры – Фабио Каннаваро из «Гуанчжоу Эвергранд» и Антонио Конте из «Интера».

    • Сборная Италии не проиграла в 22 матчах подряд.
    • Манчини собирается покинуть занимаемый пост в 2022 году и вернуться к клубной работе.
    • Конте уже возглавлял команду с 2014 по 2016 год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: SportMediaset

    Итальянская частная медиа и телекоммуникационная компания. Имеет около 6400 сотрудников. Годовой оборот – 4 млрд евро.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:00
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82369
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru