Конте может вернуться в сборную Италии после ухода Манчини

Главному тренеру сборной Италии Роберто Манчини начали искать преемника, сообщает SportMediaset.
По информации источника, на сегодняшний день рассматриваются две кандидатуры – Фабио Каннаваро из «Гуанчжоу Эвергранд» и Антонио Конте из «Интера».
- Сборная Италии не проиграла в 22 матчах подряд.
- Манчини собирается покинуть занимаемый пост в 2022 году и вернуться к клубной работе.
- Конте уже возглавлял команду с 2014 по 2016 год.
Источник: SportMediaset
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