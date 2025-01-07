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    • Бывший самый дорогой клуб мира лишился профессионального статуса

    Бывший самый дорогой клуб мира лишился профессионального статуса

    «Гуанчжоу» не получил от Китайской футбольной ассоциации лицензию на выступление во втором дивизионе в 2025 году из-за финансовых проблем и долгов.

    Клуб, ранее известный под названием «Гуанчжоу Эвергранд», не смог собрать достаточно средств на продолжение существования. В 2016 году он признавался самым дорогим в мире.

    Сообщается также, что лицензии не получили «Цанчжоу Майти Лайонс» и «Хунань Сянтао».

    • «Гуанчжоу» 7 раз подряд выигрывал чемпионат Китая – с 2011 по 2017 годы, и взял 8-й титул в 2019-м.
    • В 2022 году клуб вылетел из высшего дивизиона.
    • Также в активе команды по 2 победы в Лиге чемпионов АФК – в 2013 и 2015 годах и Кубке Китая (2012 и 2016 годы), 4 выигранных Суперкубка Китая (2012, 2016, 2017 и 2018 годы).

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    Источник: Xinhua

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    07.01.2025 12:09
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    Комментарии (4)
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    odessakmv
    1736245610
    если бы типа "фэйрплэй" в Европе работал как положено,то всякие Барсы, ПСЖ и МС давно бы уже пошли этим путем
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    balam
    1736252403
    педикулезные напряглись...
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