Бывший самый дорогой клуб мира лишился профессионального статуса

«Гуанчжоу» не получил от Китайской футбольной ассоциации лицензию на выступление во втором дивизионе в 2025 году из-за финансовых проблем и долгов.
Клуб, ранее известный под названием «Гуанчжоу Эвергранд», не смог собрать достаточно средств на продолжение существования. В 2016 году он признавался самым дорогим в мире.
Сообщается также, что лицензии не получили «Цанчжоу Майти Лайонс» и «Хунань Сянтао».
- «Гуанчжоу» 7 раз подряд выигрывал чемпионат Китая – с 2011 по 2017 годы, и взял 8-й титул в 2019-м.
- В 2022 году клуб вылетел из высшего дивизиона.
- Также в активе команды по 2 победы в Лиге чемпионов АФК – в 2013 и 2015 годах и Кубке Китая (2012 и 2016 годы), 4 выигранных Суперкубка Китая (2012, 2016, 2017 и 2018 годы).