Бывший самый дорогой клуб мира лишился профессионального статуса

«Гуанчжоу» не получил от Китайской футбольной ассоциации лицензию на выступление во втором дивизионе в 2025 году из-за финансовых проблем и долгов.

Клуб, ранее известный под названием «Гуанчжоу Эвергранд», не смог собрать достаточно средств на продолжение существования. В 2016 году он признавался самым дорогим в мире.

Сообщается также, что лицензии не получили «Цанчжоу Майти Лайонс» и «Хунань Сянтао».