Липпи завершил тренерскую карьеру

Бывший главный тренер «Ювентуса» и сборной Италии Марчело Липпи объявил о завершении карьеры, пишет Football Italia.

Специалист принял решение отойти от тренерской работы после того, как в третий раз подряд выиграл чемпионат Китая с «Гуанчжоу Эвергранд». Липпи станет техническим директором клуба.

«Я больше не хочу тренировать, потому что я слишком стар для этого», – прокомментировал свое решение 72-летний итальянец.

Вероятнее всего, место главного тренера в «Гуанчжоу Эвергранд» займет Фабио Каннаваро.