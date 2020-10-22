Липпи завершил тренерскую карьеру

Бывший главный тренер «Ювентуса» и сборной Италии Марчело Липпи объявил о завершении карьеры, пишет Football Italia.
Специалист принял решение отойти от тренерской работы после того, как в третий раз подряд выиграл чемпионат Китая с «Гуанчжоу Эвергранд». Липпи станет техническим директором клуба.
«Я больше не хочу тренировать, потому что я слишком стар для этого», – прокомментировал свое решение 72-летний итальянец.
Вероятнее всего, место главного тренера в «Гуанчжоу Эвергранд» займет Фабио Каннаваро.
- Липпи приводил сборную Италии к победе на чемпионате мира 2006 года.
- С «Ювентусом» он выиграл пять чемпионатов Италии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и межконтинентальный кубок.
Источник: Football Italia