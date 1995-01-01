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    Липпи завершил тренерскую карьеру

    Бывший главный тренер «Ювентуса» и сборной Италии Марчело Липпи объявил о завершении карьеры, пишет Football Italia.

    Специалист принял решение отойти от тренерской работы после того, как в третий раз подряд выиграл чемпионат Китая с «Гуанчжоу Эвергранд». Липпи станет техническим директором клуба.

    «Я больше не хочу тренировать, потому что я слишком стар для этого», – прокомментировал свое решение 72-летний итальянец.

    Вероятнее всего, место главного тренера в «Гуанчжоу Эвергранд» займет Фабио Каннаваро.

    • Липпи приводил сборную Италии к победе на чемпионате мира 2006 года.
    • С «Ювентусом» он выиграл пять чемпионатов Италии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и межконтинентальный кубок.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 18:26
    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: -134

      Спартач80 1 час назад

      66 лет...стар?....Сёмин поржал явно.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1759

      Dizayner > Спартач80 1 час назад

      72 вообще-то

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9517

      alarm > Dizayner 1 час назад

      он хряк, а хряки все тупые)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11269

      KLIM777 > alarm 1 час назад

      просто его долбят в глаза

      1
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      Рейтинг: -134

      Спартач80 > Dizayner 54 минуты назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вообще то в первоначальном варианте статьи было написано 66.Исправили побырому.

      -4
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      Рейтинг: -134

      Спартач80 > KLIM777 53 минуты назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Долбят тебя,шлюха пи*ерская,переобувающаяся переодически в адекватную,а на самом деле мразота обычная,с болот.

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      Рейтинг: +11269

      KLIM777 > Спартач80 24 минуты назад

      ахахаха тебя че старху не епали сегодня в доме престарелых?

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