Турниры:

Товарищеские матчи. 2018 Клубный чемпионат мира. 2015 Товарищеские матчи. 2014 Клубный чемпионат мира. 2013 Товарищеские матчи. 2013 Marbella Cup. За 3-е место 2012 Marbella Cup. Плей-офф 2012