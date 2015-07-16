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    «Атлетико» планирует три продажи и три покупки

    Руководство «Атлетико» намерено найти новый клуб для Марио Суареса, Гильерме Сикейры и Рауля Хименеса. Как сообщает испанская «Marca», мадридский клуб планирует совершить еще три покупки и три продажи. После этого трансферное окно для команды будет закрыто.
    Идет поиск игроков на три позиции: центральный защитник, левый латераль и опорник. Есть несколько вариантов новых приобретений – в сферу интересов попадают Стефан Савич и Мотта, а Марио Суареса все еще надеются обменять. Так же уже наверняка известно, что возвращается Филипе Луис. «Атлетико» готов выкупить его у «Челси», вопрос остался лишь в сумме, поскольку англичане не хотят отдавать защитника дешевле, чем приобретали год назад.
    «Порту» заинтересован и в Хименесе, и в Сикейре одновременно, так как они отдали мадридцам Джексона Мартинеса. На мексиканца так же претендуют «Монако» и «Бенфика».

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    Источник: Marca

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    16.07.2015 14:41
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    Комментарии (26)
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    George-CFC
    1437047566
    а почему хотят продать Хименеса... вроде норм деф, будет развиваться. Миранда уже ушёл. странно, я думал они его будут в старте наигрывать
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    Serg_Diamond
    1437048720
    Это предположения журналистов, высосанные из пальца. Я думаю, Сикейру не будут продавать - он будет на замену Луису, а Гамес на замену Хуанфрану. Рауля Хименеса нужно продать либо сдать в аренду (он молодой еще и может вдруг заиграть в будущем), а в атаке у Атлетико сейчас и так полный порядок. Ну а Мотту с учетом его возраста, желательно бы взять в аренду, но ПСЖ не согласится и сам он не стал продлевать с ними контракт. За умеренную цену он бы тоже сгодился - это отличный \"разрушитель\" - в играх с Барсой, Реалом он бы был не просто полезен, а супер полезен.
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    TheDDS
    1437048982
    Атлетико планирует снова доказывает что они первый клуб мадрида
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    Mister Ipkins
    1437049955
    каждый из этой тройки стоящий футболист,думаю не стоит их продавать
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    Akatsuki72
    1437050832
    Атлетико прям Кот Матрасскин)
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    paravoz924
    1437054642
    Перестройка
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    timur_zenit_fan
    1437059038
    зачем филипе луис за эту же сумму на год старше...не собьют цену - нечего брать обратно. да и есть кчему присмотреться: курзава, алекс сандро, гайа.
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    Tonik-ID
    1437069124
    Фелипе Луиса купят дешевле, чем продали. Сикейру стоит оставить себе. Лишним он явно не будет. А вот Марио Суареса лучше бы в аренду отдать. Пусть набирается опыта. Подобная история была в свое время с самим Габи, который так же до достаточно зрелого возраста играл в арендах, а после возвращения стал просто незаменимым.
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    Serg_Diamond
    1437077052
    Атлетико подбирает состав в том числе и на перспективу - это долгосрочный проект, поэтому молодых Оливера Торреса, Анхеля Корреа, Виетто и других ребят будут потиху наигрывать в основе, но ставку в ответственных матчах будут делать на опытных бойцов, поэтому конечно Мотта был бы очень кстати и я уверен его подпишут на следующей неделе.
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    ologreds
    1694997603
    numo435840
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