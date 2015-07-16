«Атлетико» планирует три продажи и три покупки

Руководство «Атлетико» намерено найти новый клуб для Марио Суареса, Гильерме Сикейры и Рауля Хименеса. Как сообщает испанская «Marca», мадридский клуб планирует совершить еще три покупки и три продажи. После этого трансферное окно для команды будет закрыто.
Идет поиск игроков на три позиции: центральный защитник, левый латераль и опорник. Есть несколько вариантов новых приобретений – в сферу интересов попадают Стефан Савич и Мотта, а Марио Суареса все еще надеются обменять. Так же уже наверняка известно, что возвращается Филипе Луис. «Атлетико» готов выкупить его у «Челси», вопрос остался лишь в сумме, поскольку англичане не хотят отдавать защитника дешевле, чем приобретали год назад.
«Порту» заинтересован и в Хименесе, и в Сикейре одновременно, так как они отдали мадридцам Джексона Мартинеса. На мексиканца так же претендуют «Монако» и «Бенфика».
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