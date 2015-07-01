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    • «Порту» подтвердил трансфер Джексона Мартинеса в «Атлетико»

    «Порту» подтвердил трансфер Джексона Мартинеса в «Атлетико»

    Официальный сайт португальского «Порту» объявил о переходе футболиста «драконов» Джексона Мартинеса в стан мадридского «Атлетико». «Матрасники» заплатят за колумбийца 35 млн евро – ту сумму, которая и прописана в контракте нападающего. Несколько дней назад сам Мартинес анонсировал, что подпишет контракт именно с испанской командой.

    За время выступлений в «Порту» южноамериканец трижды становился лучшим голеадором чемпионата Португалии, а всего за «драконов» он забил 92 мяча.

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    Источник: ФК «Порту»

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    01.07.2015 06:37
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    Комментарии (38)
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    nickyist
    1435757208
    отличное приобретение для Атлетико.
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    NEOn13
    1435761864
    не уверен в нем!Гризманн лучше
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    Karakas
    1435773104
    Посмотрим на Дж.Мартинеса в испании.
    Ответить
    swot
    1435774671
    самец
    Ответить
    бомбардирр
    1435777220
    Заиграет погоду не испортит
    Ответить
    MarkN1007
    1435777900
    класний игрок поздравляю атлетико
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    realmadrid92
    1435782204
    Отличный игрок, никто с этим не спорит. Но надо было года 2 назад покупать его, это относится ко всем клубам, которые желали такого всесторонне развитого игрока. Сейчас ему уже почти 30-ник, и платить за него 35 лямов, это слишком
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    realmadrid92
    1435782814
    Будут в связке с Оливером Торресом играть
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    Sevastopol-www
    1435816628
    Приличные отступные получили \"драконы\"...
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    ologreds
    1694997689
    numo434493
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