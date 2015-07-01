«Порту» подтвердил трансфер Джексона Мартинеса в «Атлетико»

Официальный сайт португальского «Порту» объявил о переходе футболиста «драконов» Джексона Мартинеса в стан мадридского «Атлетико». «Матрасники» заплатят за колумбийца 35 млн евро – ту сумму, которая и прописана в контракте нападающего. Несколько дней назад сам Мартинес анонсировал, что подпишет контракт именно с испанской командой.



За время выступлений в «Порту» южноамериканец трижды становился лучшим голеадором чемпионата Португалии, а всего за «драконов» он забил 92 мяча.



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