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    • Симеоне: «Барселона» должна знать, что наше поле в плохом состоянии»

    Симеоне: «Барселона» должна знать, что наше поле в плохом состоянии»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу своей команды над «Лас-Пальмасом» (1:0) в первом туре Примеры.

    «Поле было в плохом состоянии. Когда сюда приедет «Барселона» (матч 3-го тура), она должна знать, что газон не такой, к которому она привыкла.

    Думаю, сегодня мы играли хорошо, старались доставлять мяч нападающим. Во втором тайме создали глубину атаки, но в этом аспекте еще нужно прибавлять – мы хотим, чтобы владение мячом приводило к созданию голевых моментов.

    Джексон Мартинес отработал очень хорошо. У него трудно отобрать мяч, когда он находится спиной к воротам, он здорово помог нам в атаке. Нам редко удавалось снабжать его мячами в штрафной, но со временем это должно получаться.

    В целом мы показали хорошую командную игру», – заключил Симеоне.

    Источник: Sports.ru

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    23.08.2015 08:39
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    Комментарии (3)
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    95-shishani-95
    1440366306
    Удачи против Барсы!
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    киэнджин
    1440441029
    КАТАЛУНА ЗАДАВИТ FORCA BARCA!!!
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    ologreds
    1694997332
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