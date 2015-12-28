«Челси» хочет подписать Мартинеса

Нападающий «Атлетико» Джексон Мартинес интересует «Челси», сообщил агент футболиста.

В этом сезоне лондонский клуб страдает от плохой формы своих нападающих, а сам «Атлетико» не прочь продать колумбийца, который забил всего два гола после его переезда в Мадрид за 25 миллионов фунтов.

«Джексон хочет добиться успеха в «Атлетико», но его будущее зависит от клуба. Не буду говорить, что интерес «Челси» – неправда. Это футбол, и будущее сложно предугадать», – сказал агент Энрико Помпеи.