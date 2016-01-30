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Джексон Мартинес
Статистика
Джексон Мартинес - статистика
Завершил карьеру
3 октября 1986 (39), Куибдо
#9 | Нападающий
188 см
Колумбия
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Статистика по турнирам
Португалия. Примейра 2019/2020
Португалия. Примейра 2018/2019
Испания. Кубок 2015/2016
Испания. Примера 2015/2016
Кубок Америки 2015
Лига чемпионов 2015/2016
Лига чемпионов 2014/2015
Португалия. Примейра 2014/2015
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Лига чемпионов 2012/2013
Кубок Америки 2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетико
15
2
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 22 тур
Барселона
2 : 1
30.01.2016
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Атлетико
0 : 0
24.01.2016
Севилья
76' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.01.2016
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Сельта
0 : 2
10.01.2016
Атлетико
76' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Атлетико
1 : 0
02.01.2016
Леванте
1' - 73'
Испания. Примера, 17 тур
Райо Вальекано
0 : 2
30.12.2015
Атлетико
70' - 90'
90'
Испания. Примера, 11 тур
Атлетико
1 : 0
08.11.2015
Спортинг
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Депортиво
1 : 1
30.10.2015
Атлетико
1' - 72'
Испания. Примера, 9 тур
Атлетико
2 : 1
25.10.2015
Валенсия
1' - 59'
32'
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
0 : 2
18.10.2015
Атлетико
1' - 65'
Испания. Примера, 7 тур
Атлетико
1 : 1
04.10.2015
Реал
62' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Вильярреал
1 : 0
26.09.2015
Атлетико
1' - 46'
Испания. Примера, 5 тур
Атлетико
2 : 0
22.09.2015
Хетафе
57' - 90'
90'
Испания. Примера, 4 тур
Эйбар
0 : 2
19.09.2015
Атлетико
1' - 46'
Испания. Примера, 3 тур
Атлетико
1 : 2
12.09.2015
Барселона
62' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Севилья
0 : 3
30.08.2015
Атлетико
77' - 90'
85'
Испания. Примера, 1 тур
Атлетико
1 : 0
22.08.2015
Лас-Пальмас
1' - 59'
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