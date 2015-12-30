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Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Атлетико
Райо Вальекано - Атлетико: обзор матча 30 декабря 2015
Райо Вальекано
30.12.2015, среда, 20:15
Испания. Примера, 17 тур
0 : 2
Завершен
Атлетико
88'
А. Корреа
90'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Атлетико
90'
ГОЛ! 0:2!
А. Гризманн
Пас отдал
Д. Мартинес
Замена
Мику
️️️️
Д. Льоренте
89'
88'
ГОЛ! 0:1!
А. Корреа
Пас отдал
Т. Парти
Замена
Ч. Жанг
️️️️
Х. Антонио Дорадо
82'
Желтая карточка
З. Каштру
80'
74'
Желтая карточка
Х. Хименес
72'
Желтая карточка
Х. Гамес
Замена
Бебе
️️️️
Л. Бангура
71'
70'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
Я. Карраско
Желтая карточка
Д. Льоренте
69'
62'
Замена
Т. Парти
️️️️
Ф. Торрес
59'
Замена
А. Корреа
️️️️
О. Торрес
44'
Желтая карточка
Ф. Торрес
Желтая карточка
Й. Родригес
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
13
Йоель Родригес
ВР
83
Зе Каштру
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
9
Манушу
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
6
Коке
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Райо Вальекано
1
Хуан Карлос
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
12
Бебе
ЛВ
28
Ченгдонг Жанг
ЦП
20
Джони Монтьель
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
20
Мику
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Джексон Мартинес
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
4-2-1-3
13
Родригес
83
Зе Каштру
5
Дорадо
3
Льоренте
17
Куини
10
Трасоррас
19
Санчес
19
Эрнандес
7
Бангура
24
Гуэрра
9
Манушу
4-3-1-2
13
Облак
20
Хуанфран
20
Хименес
2
Годин
18
Гамес
6
Коке
8
Торрес
8
Ньигес
10
Карраско
7
Гризманн
9
Торрес
7
Бангура
12
Бебе
12
Бебе
7
Бангура
5
Дорадо
28
Жанг
28
Жанг
5
Дорадо
3
Льоренте
20
Мику
20
Мику
3
Льоренте
9
Торрес
18
Парти
18
Парти
9
Торрес
8
Торрес
10
Корреа
10
Корреа
8
Торрес
10
Карраско
9
Мартинес
9
Мартинес
10
Карраско
Остались в запасе
Райо Вальекано
Атлетико
23
Адриан Эмбарба
ПВ
20
Джони Монтьель
АП
18
Серхио Акьем
ЛЗ
1
Хуан Карлос
ВР
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
23
Адриан Эмбарба
ПВ
20
Джони Монтьель
АП
18
Серхио Акьем
ЛЗ
1
Хуан Карлос
ВР
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Райо Вальекано - Атлетико
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Вальекас
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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