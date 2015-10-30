Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Атлетико
Депортиво - Атлетико: обзор матча 30 октября 2015
Депортиво
30.10.2015, пятница, 22:30
Испания. Примера, 10 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
77'
Лукас
34'
Тиагу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Атлетико
Желтая карточка
Ф. Картабия
90'
82'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Тиагу
ГОЛ! 1:1!
Лукас
77'
Замена
Хуанфран
️️️️
Лауре
76'
72'
Замена
С. Ньигес
️️️️
Д. Мартинес
Замена
Л. Альберто
️️️️
Х. Гутьеррес
69'
61'
Замена
А. Корреа
️️️️
Я. Карраско
34'
ГОЛ! 0:1!
Тиагу
Желтая карточка
Ф. Файр
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
15
Лауре
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
5
Педро Москера
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
5
Тиагу
ЦП
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
9
Джексон Мартинес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Депортиво
26
Давид Гомес
ВР
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
24
Хуанфран
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
18
Луис Альберто
АП
33
Джонатан Родригес
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-4-1-1
1
Люкс
3
Наварро
26
Сидней
22
Лопо
15
Лауре
18
Гутьеррес
76
Файр
5
Боргес
5
Москера
10
Картабия
7
Лукас
4-3-1-2
13
Облак
20
Хуанфран
20
Хименес
2
Годин
16
Луис
5
Тиагу
6
Коке
14
Габи
10
Карраско
7
Гризманн
9
Мартинес
15
Лауре
24
Хуанфран
24
Хуанфран
15
Лауре
18
Гутьеррес
18
Альберто
18
Альберто
18
Гутьеррес
9
Мартинес
8
Ньигес
8
Ньигес
9
Мартинес
10
Карраско
10
Корреа
10
Корреа
10
Карраско
5
Тиагу
9
Торрес
9
Торрес
5
Тиагу
Остались в запасе
Депортиво
Атлетико
26
Давид Гомес
ВР
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
33
Джонатан Родригес
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
26
Давид Гомес
ВР
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
33
Джонатан Родригес
ЦФ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Депортиво - Атлетико
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Риасор
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
Новости команд
Все
Депортиво
Атлетико
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Атлетико» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+