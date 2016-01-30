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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Атлетико
Барселона - Атлетико: обзор матча 30 января 2016
Барселона
30.01.2016, суббота, 18:00
Испания. Примера, 22 тур
2 : 1
Завершен
Атлетико
31'
Л. Месси
36'
Л. Суарес
10'
Коке
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Атлетико
90'
+1
Желтая карточка
Т. Парти
Замена
С. Роберто
️️️️
Д. Алвес
82'
75'
Замена
Т. Парти
️️️️
А. Фернандес
74'
Травма
А. Фернандес
66'
Замена
С. Савич
️️️️
А. Гризманн
Замена
А. Туран
️️️️
И. Ракитич
65'
64'
Вторая желтая
Д. Годин
46'
Замена
Х. Гамес
️️️️
Габи
43'
Красная карточка
Ф. Луис
40'
Желтая карточка
Хуанфран
ГОЛ! 2:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Д. Алвес
36'
ГОЛ! 1:1!
Л. Месси
Пас отдал
Ж. Альба
31'
25'
Желтая карточка
Габи
24'
Желтая карточка
Д. Годин
10'
ГОЛ! 0:1!
Коке
Пас отдал
С. Ньигес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
17
Аугусто Фернандес
ОП
6
Коке
ЦП
14
Габи
(К)
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
9
Джексон Мартинес
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Браво
18
Альба
3
Пике
14
Маскерано
10
Алвес
5
Бускетс
11
Ракитич
8
Иньеста
10
Неймар
10
Месси
9
Суарес
4-1-3-1-1
13
Облак
20
Хуанфран
20
Хименес
2
Годин
16
Луис
17
Фернандес
6
Коке
14
Габи
8
Ньигес
10
Карраско
7
Гризманн
10
Алвес
6
Роберто
6
Роберто
10
Алвес
11
Ракитич
66
Туран
66
Туран
11
Ракитич
7
Гризманн
15
Савич
15
Савич
7
Гризманн
14
Габи
18
Гамес
18
Гамес
14
Габи
17
Фернандес
18
Парти
18
Парти
17
Фернандес
Остались в запасе
Барселона
Атлетико
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
9
Джексон Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
9
Джексон Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Барселона - Атлетико
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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