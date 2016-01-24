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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Севилья
Атлетико - Севилья: обзор матча 24 января 2016
Атлетико
24.01.2016, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 21 тур
0 : 0
Завершен
Севилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Севилья
Желтая карточка
А. Корреа
90'
Желтая карточка
Ф. Луис
87'
83'
Желтая карточка
С. Рико
Замена
А. Корреа
️️️️
Л. Вьетто
80'
76'
Замена
С. Кристофоро
️️️️
Э. Банега
Замена
Д. Мартинес
️️️️
С. Ньигес
76'
71'
Замена
К. Гамейро
️️️️
Ф. Льоренте
68'
Желтая карточка
Д. Карришу
Желтая карточка
Я. Карраско
64'
61'
Вторая желтая
Витоло
55'
Замена
М. Крон-Дели
️️️️
С. Эскудеро
Замена
Я. Карраско
️️️️
А. Фернандес
45'
35'
Желтая карточка
Ф. Льоренте
32'
Желтая карточка
Витоло
Желтая карточка
А. Фернандес
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Габи
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
6
Коке
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Джексон Мартинес
ЦФ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
4-4-2
13
Облак
16
Луис
2
Годин
15
Савич
20
Хуанфран
8
Ньигес
17
Фернандес
6
Коке
14
Габи
10
Вьетто
7
Гризманн
4-1-3-1-1
15
Серхио Рико
23
Коке
18
Эскудеро
23
Рами
14
Тремулинас
20
Крыховяк
11
Банега
15
Н'Зонзи
23
Карришу
7
Витоло
12
Льоренте
17
Фернандес
10
Карраско
10
Карраско
17
Фернандес
10
Вьетто
10
Корреа
10
Корреа
10
Вьетто
8
Ньигес
9
Мартинес
9
Мартинес
8
Ньигес
18
Эскудеро
7
Крон-Дели
7
Крон-Дели
18
Эскудеро
11
Банега
41
Кристофоро
41
Кристофоро
11
Банега
12
Льоренте
9
Гамейро
9
Гамейро
12
Льоренте
Остались в запасе
Атлетико
Севилья
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Давид Сорья
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Атлетико - Севилья
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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