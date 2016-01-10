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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Атлетико
Сельта - Атлетико: обзор матча 10 января 2016
Сельта
10.01.2016, воскресенье, 22:30
Испания. Примера, 19 тур
0 : 2
Завершен
Атлетико
49'
А. Гризманн
80'
Я. Карраско
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Атлетико
Замена
Х. Сене
️️️️
Т. Бонгонда
85'
83'
Замена
Х. Гамес
️️️️
А. Гризманн
Замена
Б. Фернандес
️️️️
П. Эрнандес
82'
80'
ГОЛ! 0:2!
Я. Карраско
76'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
Л. Вьетто
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
Н. Радойя
74'
Желтая карточка
Н. Радойя
67'
Желтая карточка
П. Эрнандес
63'
54'
Замена
Я. Карраско
️️️️
А. Фернандес
49'
ГОЛ! 0:1!
А. Гризманн
Пас отдал
Л. Вьетто
36'
Желтая карточка
Ф. Луис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Уго Мальо
(К)
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Габи
(К)
ЦП
6
Коке
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Сельта
26
Нестор Диас
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
28
Борха Фернандес
ЦП
8
Леви Мадинда
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
9
Джексон Мартинес
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Альварес
22
Радойя
22
Кабрал
21
Гомес
17
Кастро
22
Мальо
10
Васс
19
Эрнандес
10
Бонгонда
14
Орельяна
10
Аспас
4-4-2
13
Облак
20
Хуанфран
2
Годин
20
Хименес
16
Луис
8
Ньигес
14
Габи
6
Коке
17
Фернандес
10
Вьетто
7
Гризманн
19
Эрнандес
28
Фернандес
28
Фернандес
19
Эрнандес
22
Радойя
11
Гуидетти
11
Гуидетти
22
Радойя
10
Бонгонда
10
Сене
10
Сене
10
Бонгонда
7
Гризманн
18
Гамес
18
Гамес
7
Гризманн
17
Фернандес
10
Карраско
10
Карраско
17
Фернандес
10
Вьетто
9
Мартинес
9
Мартинес
10
Вьетто
Остались в запасе
Сельта
Атлетико
26
Нестор Диас
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
71
Деян Дразич
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
26
Нестор Диас
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
71
Деян Дразич
ЦФ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Сельта - Атлетико
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Балаидос
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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