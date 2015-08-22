Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Лас-Пальмас
Атлетико - Лас-Пальмас: обзор матча 22 августа 2015
Атлетико
22.08.2015, суббота, 21:30
Испания. Примера, 1 тур
1 : 0
Завершен
Лас-Пальмас
16'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Лас-Пальмас
Желтая карточка
О. Торрес
84'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
А. Гризманн
81'
80'
Замена
В. Жозе
️️️️
Д. Кастельяно
Замена
А. Корреа
️️️️
О. Торрес
65'
64'
Замена
Момо
️️️️
Р. Меса
63'
Замена
В. Гомес
️️️️
Эрнан
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Мартинес
59'
Желтая карточка
Хуанфран
57'
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
5
Тиагу
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Габи
ЦП
9
Джексон Мартинес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
2
Хави Кастельяно
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
14
Эрнан
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Лас-Пальмас
31
Дани Лоренсо
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
11
Момо
ЦП
7
Наусет Алеман
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
4-4-2
13
Облак
16
Луис
2
Годин
20
Хименес
20
Хуанфран
6
Коке
8
Торрес
14
Габи
5
Тиагу
7
Гризманн
9
Мартинес
3-2-3-1-1
13
Лисоайн
21
Алькарас
6
Бигас
2
Симон
23
Кастельяно
16
Айтами
2
Кастельяно
16
Меса
14
Эрнан
10
Виера
21
Араухо
8
Торрес
10
Корреа
10
Корреа
8
Торрес
7
Гризманн
14
Гарсия
14
Гарсия
7
Гризманн
9
Мартинес
9
Торрес
9
Торрес
9
Мартинес
14
Эрнан
4
Гомес
4
Гомес
14
Эрнан
16
Меса
11
Момо
11
Момо
16
Меса
23
Кастельяно
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
23
Кастельяно
Остались в запасе
Атлетико
Лас-Пальмас
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
31
Дани Лоренсо
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
7
Наусет Алеман
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Главный тренер
Пако Эррера
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Остались в запасе
31
Дани Лоренсо
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
7
Наусет Алеман
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Пако Эррера
Статистика матча Атлетико - Лас-Пальмас
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
Новости команд
Все
Атлетико
Лас-Пальмас
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Защитник из клуба Сегунды отказал «Спартаку»
12 июня
5
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
«Сочи» может подписать игрока из испанского клуба
2025.08.22 09:09
«Лас-Пальмас» из Сегунды вернул 2-кратного победителя Лиги чемпионов
2025.07.26 10:35
Умер 23-летний футболист «Лас-Пальмаса»
2025.06.26 16:16
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+