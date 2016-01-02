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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Леванте
Атлетико - Леванте: обзор матча 02 января 2016
Атлетико
02.01.2016, суббота, 22:30
Испания. Примера, 18 тур
1 : 0
Завершен
Леванте
81'
Т. Парти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Леванте
90'
+4
Желтая карточка
Верса
90'
+3
Желтая карточка
З. Феддаль
83'
Замена
Р. Марти
️️️️
В. Камараса
ГОЛ! 1:0!
Т. Парти
Пас отдал
Габи
81'
75'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Ж. Ксуметра
Замена
Т. Парти
️️️️
Д. Мартинес
73'
65'
Замена
В. Камараса
️️️️
Х. Мари
Замена
Я. Карраско
️️️️
Коке
62'
61'
Желтая карточка
Р. Гарсия
61'
Желтая карточка
Ж. Ксуметра
Замена
Л. Вьетто
️️️️
А. Корреа
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Габи
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Джексон Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
2
Иван Лопес
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
12
Верса
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
9
Набиль Гилас
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Леванте
23
Рубен
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
32
Альваро Травер
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
9
Рохер Марти
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
16
Луис
2
Годин
15
Савич
20
Хуанфран
6
Коке
8
Ньигес
14
Габи
10
Корреа
9
Мартинес
7
Гризманн
4-1-3-2
13
Мариньо
3
Феддаль
5
Трухильо
2
Лопес
3
Гарсия
6
Хосе Мари
17
Ксуметра
12
Верса
8
Лерма
25
Моралес
9
Гилас
9
Мартинес
18
Парти
18
Парти
9
Мартинес
6
Коке
10
Карраско
10
Карраско
6
Коке
10
Корреа
10
Вьетто
10
Вьетто
10
Корреа
17
Ксуметра
14
Гарсия
14
Гарсия
17
Ксуметра
6
Хосе Мари
6
Камараса
6
Камараса
6
Хосе Мари
Камараса
9
Марти
9
Марти
Камараса
Остались в запасе
Атлетико
Леванте
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
32
Альваро Травер
ЦП
23
Рубен
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Остались в запасе
32
Альваро Травер
ЦП
23
Рубен
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Атлетико - Леванте
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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