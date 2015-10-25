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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Валенсия
Атлетико - Валенсия: обзор матча 25 октября 2015
Атлетико
25.10.2015, воскресенье, 22:30
Испания. Примера, 9 тур
2 : 1
Завершен
Валенсия
32'
Д. Мартинес
40'
Я. Карраско
72'
П. Алькасер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Валенсия
Желтая карточка
Габи
90'
+3
Желтая карточка
А. Корреа
87'
84'
Желтая карточка
А. Гомеш
Замена
А. Корреа
️️️️
А. Гризманн
82'
Желтая карточка
Хуанфран
80'
80'
Замена
П. Пьятти
️️️️
Э. Перес
72'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
П. Алькасер
Замена
О. Торрес
️️️️
Я. Карраско
69'
64'
Желтая карточка
Э. Перес
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Мартинес
59'
55'
Замена
З. Баккали
️️️️
Д. Парехо
53'
Желтая карточка
Д. Парехо
Желтая карточка
Я. Карраско
52'
ГОЛ! 2:0!
Я. Карраско
40'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мартинес
Пас отдал
Ф. Луис
32'
23'
Замена
П. Алькасер
️️️️
Родриго
15'
Желтая карточка
Ш. Мустафи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
5
Тиагу
ЦП
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
9
Джексон Мартинес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
15
Данило
ОП
33
Энцо Перес
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
18
Хави Фуэго
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
16
Луис
20
Хименес
2
Годин
20
Хуанфран
5
Тиагу
14
Габи
6
Коке
10
Карраско
7
Гризманн
9
Мартинес
4-1-3-2
1
Хауме
2
Канселу
13
Мустафи
33
Сантос
14
Гайя
15
Данило
33
Перес
10
Парехо
20
Гомеш
19
Родриго
77
Мина
10
Карраско
8
Торрес
8
Торрес
10
Карраско
7
Гризманн
10
Корреа
10
Корреа
7
Гризманн
9
Мартинес
9
Торрес
9
Торрес
9
Мартинес
10
Парехо
11
Баккали
11
Баккали
10
Парехо
33
Перес
10
Пьятти
10
Пьятти
33
Перес
19
Родриго
9
Алькасер
9
Алькасер
19
Родриго
Остались в запасе
Атлетико
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Атлетико - Валенсия
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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