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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Атлетико
Лас-Пальмас - Атлетико: обзор матча 17 января 2016
Лас-Пальмас
17.01.2016, воскресенье, 20:15
Испания. Примера, 20 тур
0 : 3
Завершен
Атлетико
18'
Ф. Луис
69'
А. Гризманн
89'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Атлетико
89'
ГОЛ! 0:3!
А. Гризманн
Пас отдал
Коке
Замена
С. Араухо
️️️️
Тана
80'
70'
Желтая карточка
Х. Хименес
69'
ГОЛ! 0:2!
А. Гризманн
Пас отдал
Коке
66'
Замена
Т. Парти
️️️️
А. Фернандес
Замена
М. Вакасо
️️️️
Н. Эль-Жар
66'
62'
Замена
Я. Карраско
️️️️
Л. Вьетто
40'
Желтая карточка
А. Фернандес
18'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Луис
Пас отдал
Хуанфран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
24
Тана
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Габи
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
7
Наусет Алеман
ЦП
11
Момо
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
19
Хуан Кулио
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
21
Серхио Араухо
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Джексон Мартинес
ЦФ
4-2-1-3
13
Варас
22
Гарридо
5
Гарсия
23
Кастельяно
16
Айтами
4
Гомес
16
Меса
10
Виера
24
Тана
25
Эль-Жар
12
Виллиан Жозе
4-4-2
13
Облак
20
Хуанфран
2
Годин
20
Хименес
16
Луис
8
Ньигес
17
Фернандес
14
Габи
6
Коке
7
Гризманн
10
Вьетто
25
Эль-Жар
22
Вакасо
22
Вакасо
25
Эль-Жар
24
Тана
21
Араухо
21
Араухо
24
Тана
17
Фернандес
18
Парти
18
Парти
17
Фернандес
10
Вьетто
10
Карраско
10
Карраско
10
Вьетто
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Атлетико
13
Рауль Лисоайн
ВР
7
Наусет Алеман
ЦП
11
Момо
ЦП
19
Хуан Кулио
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Главный тренер
Энрике Сетьен
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Джексон Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
7
Наусет Алеман
ЦП
11
Момо
ЦП
19
Хуан Кулио
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Джексон Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Лас-Пальмас - Атлетико
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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