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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Барселона
Атлетико - Барселона: обзор матча 12 сентября 2015
Атлетико
12.09.2015, суббота, 21:30
Испания. Примера, 3 тур
1 : 2
Завершен
Барселона
51'
Ф. Торрес
54'
Неймар
76'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Барселона
Желтая карточка
Х. Хименес
88'
Замена
Л. Вьетто
️️️️
Габи
81'
76'
ГОЛ! 1:2!
Л. Месси
Пас отдал
Л. Суарес
Замена
Д. Мартинес
️️️️
Ф. Торрес
62'
Замена
Я. Карраско
️️️️
О. Торрес
60'
59'
Замена
Л. Месси
️️️️
Рафинья
54'
ГОЛ! 1:1!
Неймар
ГОЛ! 1:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
Тиагу
51'
42'
Желтая карточка
А. Иньеста
Желтая карточка
Ф. Луис
40'
27'
Замена
Ж. Матье
️️️️
Т. Вермален
25'
Травма
Т. Вермален
Желтая карточка
О. Торрес
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
5
Тиагу
ЦП
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
12
Рафинья
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
8
Сауль Ньигес
ЦП
9
Джексон Мартинес
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Барселона
1
Жорди Масип
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
10
Лионель Месси
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
4-4-2
13
Облак
16
Луис
20
Хименес
2
Годин
20
Хуанфран
8
Торрес
14
Габи
6
Коке
5
Тиагу
7
Гризманн
9
Торрес
3-1-4-1-1
1
тер Стеген
4
Вермален
14
Маскерано
18
Альба
5
Бускетс
12
Рафинья
11
Ракитич
8
Иньеста
6
Роберто
10
Неймар
9
Суарес
8
Торрес
10
Карраско
10
Карраско
8
Торрес
9
Торрес
9
Мартинес
9
Мартинес
9
Торрес
14
Габи
10
Вьетто
10
Вьетто
14
Габи
4
Вермален
22
Матье
22
Матье
4
Вермален
12
Рафинья
10
Месси
10
Месси
12
Рафинья
Остались в запасе
Атлетико
Барселона
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Жорди Масип
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
Остались в запасе
1
Жорди Масип
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Атлетико - Барселона
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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